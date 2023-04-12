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Fotoğraf: picture-alliance/newscom
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'nin yeni Rusya yaptırımları Türkiye'yi de etkileyecek

2 saat önce

ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlardan Türkiye de etkilenecek. Yeni yaptırım listesinde Türkiye'den en az dört şirket yer aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlardan Türkiye'deki bazı şirket ve bireylerin de etkileneceği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınladığı 120'den fazla kayıt içeren yeni yaptırım listesinde NATO ortağı Türkiye'den en az dört şirketin yer aldığı kaydedildi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, söz konusu şirketlerin ağırlıklı olarak Rus sermayeli olduklarını ya da Rusya ile bağlantıları bulunduğunu dile getirdi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu, ihracat kontrolü uygulamalarının geliştiği süreçte bir uyarı atışı anlamına geliyor" dedi.

ABD'nin aldığı karara henüz Türkiye'den bir tepki gelmedi.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı yaptırım kararlarına katılmamakla birlikte söz konusu kararların ihlaline de müsamaha göstermiyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna savaşında Moskova ve Kiev hükümetleriyle ilişkilerini iyi bir düzeyde sürdürmeye özen gösteriyor.

ABD ve AB Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Türkiye'nin de katılması yönünde baskılara karşı Ankara Mart ayında Moskova'ya Batılı malların geçişini durdurmuştu.

 

Reuters / TY,ET

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