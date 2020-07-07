 ABD′nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal | DÜNYA | DW | 15.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal

ABD, yoğun eleştirilerin ardından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti.

default

ABD yönetimi, yeni öğretim döneminde uzaktan eğitim alacak olan yabancı üniversite öğrencilerinin ülkeyi terk etmesini öngören vize düzenlemesini geri çekti.

Düzenleme nedeniyle çok sayıda öğrenci sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, aralarında Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi elit üniversitelerin de bulunduğu 180 üniversite ve 26 yerel yönetim, düzenlemeyi yargıya taşıyarak şikayet etmişti.

Boston'da dün bir federal mahkemede görülen davada da düzenlemenin iptal edildiği tutanaklara geçti. Boston’da kararın engellenmesi için yapılan başvuruda mahkeme heyeti dün tarafları dinlemişti.

Tartışmalı düzenleme nasıldı?

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumu, geçen hafta F1 veya M1 tipi öğrenci vizesi ile ülkede bulunan yabancıların kayıtlı oldukları okulun sadece online eğitim vermesi durumunda, ülkede kalmalarına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Düzenleme hayata geçirilseydi binlerce öğrenci ABD'yi terk etmek zorunda kalacaktı

Düzenleme hayata geçirilseydi binlerce öğrenci ABD'yi terk etmek zorunda kalacaktı

ABD'de üniversite, kolej gibi akademik kurumlarda öğrenim görenlere F1, dil eğitimi dışındaki meslek eğitimi alanlara ise M1 tipi öğrenci vizesi veriliyor.

ABD'de yabancı öğrenciler

Uluslararası Eğitim Enstitüsü'ne göre (IIE) 2018/2019 akademik yılında ABD'de 1 milyon 100 bin yabancı öğrenci eğitim gördü.

Pandemi nedeniyle aralarında Harvard'ın da bulunduğu bazı üniversiteler ise sonbaharda başlayacak olan yeni öğretim yılına online derslerle devam etmeyi planlıyor. Princeton Üniversitesi de eğitimin önemli bir bölümünün online yapılacağını açıkladı. Salgın nedeniyle üniversite ve yüksek okullar Mart ayından beri uzaktan eğitim veriyor.

ABD'deki üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturuyor. Bu öğrencilerin ödediği öğrenim harçları, üniversiteler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin (NAFSA) verilerine göre yabancı öğrenciler ayrıca ABD bütçesine yılda 41 milyar dolar katkı, 460 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

ABD'de yüksek öğrenim gören öğrencilerin çoğu Çin, Hindistan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Kanada'dan geliyor.

dpa,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD: Yabancı öğrenciler sınır dışı edilebilir

ABD, yüksek öğrenimde uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda yabancı öğrencilerin okul değiştirmelerini veya ülkeyi terk etmelerini istedi, aksi takdirde sınır dışı edilebileceklerini duyurdu. (07.07.2020)  

ABD ekonomisinde büyüyen risk: Öğrenci kredileri

ABD’de öğrenci kredisi borçları 2018 yılında 1,5 trilyon doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durumun ülkede yeni bir ekonomik krizi tetiklemesinden endişe ediliyor. (10.01.2019)  

Benzer içerik

USA Gebäude Harvard University

ABD: Yabancı öğrenciler sınır dışı edilebilir 07.07.2020

ABD, yüksek öğrenimde uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda yabancı öğrencilerin okul değiştirmelerini veya ülkeyi terk etmelerini istedi, aksi takdirde sınır dışı edilebileceklerini duyurdu.

Türkei Istanbul Boğaziçi Universität Junge Menschen auf Rasen vor Gebäuden

Yükseköğretim mezunlarının istihdamı neden güçleşiyor? 25.06.2020

YKS’ye sayılı gün kaldı. Ancak gençler bu sınavı geçip yükseköğrenimi tamamlasalar bile karşılarında ciddi soru işaretleri olacak. Verilen mezun sayısı her yıl artarken, bu mezunlar için işsizlik riski de büyüyor.

USA möglicher Präsidentschaftskandidat Republikaner Trump

Trump’ın yeğeni: Amcam yalancı bir narsist 08.07.2020

Trump’ın yeğeni, yazdığı kitapta Başkan Trump’ın babasının etkisi altında "yalancı ve narsist" bir kişi olduğunu savundu. Beyaz Saray ise kitapta anlatılanları "saçma ve gülünç" diye nitelendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tobruk meclisinden Mısır'ın Libya'ya müdahalesine onay

Libya'da Hafter yanlısı meclis, Türkiye'nin "işgaline" karşılık Mısır'ın da gerektiği takdirde Libya'ya askeri müdahalede bulunabilmesine onay veren bir tasarıyı kabul etti.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  