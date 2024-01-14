ABD'nin Tayvan mesajına Pekin'den kınama

ABD'nin, Tayvan'da seçimleri kazanan bağımsızlık yanlısı Lai'yi tebrik etmesi Pekin tarafından sert bir dille kınandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'da yapılan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından, Washington'un yayınladığı mesaj nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kınadı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ABD'nin, "Tayvan'ın özgürlüğünü talep eden ayrılıkçı güçlere tamamen yanlış bir mesaj verdiği" ifade edilerek, Pekin'in bu durumdan "derin bir üzüntü duyduğu ve (mesajı) kati bir şekilde reddettiği" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın devamında, Washington'un mesajının, "Tek Çin Politikası"nın ihlali anlamına geldiği belirtilerek, ABD'ye "Tayvan ile resmi etkileşimini durdurma" ve "ayrılık yanlısı 'Özgürlükçü Tayvan' güçlerine yanlış bir mesaj vermeme" talebinde bulundu.

ABD'nin tebrik mesajı

Tayvan'da Cumartesi günü yapılan seçimleri, ülkesinin Çin'den tam bağımsız olmasını savunan Lai Ching-te'nin kazanmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir mesaj yayınlayarak Lai'yi tebrik etmiş ve Tayvan'ın "istikrarlı demokratik sistemini" övmüştü. Blinken söz konusu mesajında ayrıca, ABD'nin, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın devamı için kendini sorumlu hissettiğini ifade etmişti.

Lai Ching-te Fotoğraf: Sam Yeh/AFP/Getty Images

Pekin Tayvan'ı, anakara ile gerekirse askeri müdahale yoluyla yeniden birleşmesi gereken ayrılıkçı bir eyalet olarak nitelendiriyor. Cumartesi günü sonuçlanan seçimlere, Tayvan'a karşı son dönemlerde gittikçe daha da saldırgan bir siyaset izleyen Çin ile ada ülkesi arasındaki ilişkilerin geleceği açısından çok büyük bir önem atfediliyordu.

Çin son yıllarda, Tayvan'a yakın bölgelerde gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlarla bu ülke üzerindeki baskısını ve olası bir işgal girişimi endişesini arttırıyor.

AFP / ET, DÇÜ

DW Türkçe'ye VPN ile sansürsüz nasıl erişebilirim?