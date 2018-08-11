 ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri | ALMANYA | DW | 12.08.2018

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ALMANYA

ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri

ABD’nin Türkiye ve Çin’e ek gümrük vergisi uygulamasına Almanya’dan eleştiri geldi. Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, ticaret savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını belirtti.

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Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Trump yönetiminin Türkiye ile Çin’e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararlarını eleştirerek, ABD’nin giriştiği ticaret savaşının dünya ticareti için ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti.

Almanya’da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, “Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor” dedi. Altmaier sözlerini, "Geçmişte yaşananlar gösteriyor ki ticaret savaşlarından en fazla, ürünlerin pahalılaşması nedeniyle tüketiciler etkileniyor” diyerek sürdürdü. Altmaier, dünyanın düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ticari ortama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. 13 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek bu karara göre Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanırken, ithal çelikten de yüzde 50 ek vergi kesilecek. ABD, 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ithal edilen toplam 16 milyar dolar değerindeki mallara da yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

"Göç konusunda Ankara ile çok iyi çalışıyoruz

Ekim ayında Türkiye'ye gideceğini belirten Altmaier, bu ziyareti sırasında Türkiye’de faaliyet gösteren yedi binden fazla Alman şirketinin çıkarlarını temsil edeceğini belirtti. Altmaier, "Biz Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler de buna katkı sağlıyor” dedi.

Altmaier, NATO üyesi olan ve 80 milyonluk nüfusa sahip bir Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye, Avrupa’da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Göçle ilgili konularda Ankara ile çok iyi bir şekilde çalışıyoruz” dedi. Türkiye'de seçimlerin geçtiğini hatırlatan Altmaier, “Nesnelliğe geri dönmek için şu anda bir şansımız var” diye konuştu. Altmaier ayrıca Türkiye'nin Almanya’nın "vatandaşlarını korumak için hiçbir taviz vermediğini” bildiğini söyledi.

DW,AFP/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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