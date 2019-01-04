ABD’nin Suriye'den çekilişi henüz takvime bağlanmadı

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Suriye'deki birliklerini geri çekmek için bir takvim belirlemediğini ancak Suriye'de ilelebet kalmak istemediklerini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen diplomat "Suriye'den askeri güçlerimizi çekmek için bir takvimimiz yok. Bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın IŞİD üzerinde baskıyı bütünüyle sürdüreceği ve teröristler için herhangi bir boşluk tanımayacağı şekilde bu yapılacak" dedi. ABD'li diplomat Suriye'de ilelebet bir askeri varlık sahibi olmak gibi bir niyetleri olmadığını kaydetti.

Ajansa konuşan ABD'li yetkililer çekilmenin aylar sürebileceğini ve bu sırada ABD destekli güçlere IŞİD'e son saldırılarda bulunmaya zaman tanınabileceğini ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a Ortadoğu gezisi sırasında refakat eden delegasyon içerisinde yer alan üst düzey bir yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ordu komutanlarından çekilmenin "birkaç hafta içinde tamamlanabileceği" güvencesi aldığını söyledi.

Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den "belli bir zaman aralığı içerisinde" çekileceğini ve Kürt güçlerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis "Bolton, ABD güçlerinin Suriye'den çekilişini, ABD'nin IŞİD'in yeniden ortaya çıkışını önlemek için müttefikleri ve ortaklarıyla nasıl çalışacağını, bizimle birlikte IŞİD'e karşı savaşanlarla nasıl pes etmeyeceğini ve bölgede İran'ın düşman davranışlarını tartışmak üzere İsrail ve Türkiye'ye bir seyahat düzenleyecek" demişti. Gelecek hafta düzenleyeceği Türkiye ziyareti sırasında Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hafta içinde Suriye'deki Kürtlerin Türkiye tarafından "katledilmemesini" güvence altına almak için Ankara ile görüştüğünü söylemiş, bu açıklamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarf ettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

DW, Reuters / EC, BW

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