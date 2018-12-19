 ABD′nin Suriye′den çekileceği iddia edildi | TÜRKİYE | DW | 19.12.2018

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TÜRKİYE

ABD'nin Suriye'den çekileceği iddia edildi

Üst düzey ABD'li yetkililere göre, IŞİD'e karşı savaşta sona yaklaşılmasıyla Washington, Suriye'deki askerlerini tamamen çekmeyi gündeme aldı. Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Syrien Manbij US Soldaten (picture-alliance/AP Photo)

ABD'nin Suriye'deki askeri güçlerini tamamen çekmeyi planladığı iddia edildi. Adları açıklanmayan ABD'li yetkililerin Reuters'e verdikleri bilgilere göre IŞİD'in işgal ettiği toprakları tamamen geri alma hedefine yaklaşılmasıyla Washington'un Suriye'den çekilmeyi değerlendiriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. Görüşmede Suriye'de daha etkin bir koordinasyon konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. (14.12.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon başlayacak" açıklamasının ardından Pentagon'dan uyarı geldi. Olası bir operasyonun "kabul edilemez" olduğu ve bunun "IŞİD’in canlanmasına" yol açacağı belirtildi. (13.12.2018)

Çekilmenin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray iddiayla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına engel olmak için ABD'nin uzun vadede Suriye'de kalması gerektiği fikrini savunuyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise, hem başkanlık yarışı sırasında hem de görevi devraldıktan sonra ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerektiği yönündeki fikrini kamuoyuyla birçok kez paylaşmıştı.

Rusya: ABD varlığı barışa engel

ABD'nin Suriye'den çekilmeyi değerlendirdiği iddiası, Rusya'nın bölgedeki Amerikan varlığına yönelik eleştirilerinin ardından geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD güçlerinin iç savaştaki ülke için yürütülen barış çabalarına engel olduğunu öne sürdü. Bakanlık Sözcüsü Maria Zakhorava tarafından yapılan açıklamada Washington yönetimi Suriye'de yasa dışı bir şekilde asker bulundurmakla suçlandı.

ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri bulunuyor. Bunların çoğu, IŞİD'e karşı savaşması için kurulan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verilen destek çerçevesinde görev yapıyor.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun karadaki gücü olan SDG, örgütün geriletilmesinde önemli rol oynadı. Diğer yandan ABD ile müttefiki Türkiye'nin arasını açtı. Türkiye SDG'nin büyük bölümünü oluşturan Kürt milislerin yer aldığı YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. SDG ve dolayısıyla YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde, kendi sınırlarında hakimiyet alanını genişletmesi Ankara'nın tepkisine neden oluyor. Türkiye bir süredir bu bölgelere karşı askeri operasyon düzenleyeceği uyarısını yapıyor.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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