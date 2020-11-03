ABD'nin seçimi: Almanya'da endişeli bekleyiş

ABD başkanlık seçimlerini yakından izleyen Alman siyasetçiler, yaptıkları ilk değerlendirmelerde yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Partili aday Joe Biden arasında başkanlık yarışının az bir oy farkıyla tamamlanması halinde, seçim sonuçlarının uzun bir süre tartışılacağını kaydetti.

"Kimin, günümüzün en büyük askeri ve ekonomik gücünü sorumlu bir şekilde yöneteceği, kısa bir süre içersinde netlik kazanmalı" diyen Altmaier, Biden ile Trump arasındaki oy farkının az olmasını da "Bu Amerikan toplumunda ne denli derin bir bölünme olduğunu gözler önüne seriyor" değerlendirmesini aktardı.

"Hazırlıksız yakalanırız"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Norbert Röttgen, Almanya'nın ikinci bir Donald Trump dönemine "hazırlıksız yakalanacağını" söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Norbert Röttgen

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, Alman ARD televizyonunda yaptığı değerlendirmede, Trump'ın yeniden başkan olacağı bir dönemden duyduğu endişeleri dile getirdi.

Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ilk dört yıllık başkanlığı döneminde yaşananların katmerlenerek devam edeceğinin altını çizen Röttgen, "NATO'yu dört yıl boyunca şaşırtıcı bir şekilde çaresizliğe sürüklemesi ile bunu dört yıl boyunca yapması arasında tabii ki fark var" dedi.

"Amerikan demokrasisi gerçek bir sınamayla karşı karşıya"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Niels Annen ise Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, Amerikan demokrasisinin bugüne kadar pek çok krizi aşabildiğine dikkat çekmekle birlikte, "Bu gelenek, bu seçimlerde gerçekten ciddi bir sınamaya tabii tutuluyor” görüşünü aktardı.

"Tüm taraflardan beklentimiz, seçim sürecinin meşruiyetinin sorgulanmasına yol açmamalarıdır" diyen Annen, bunun bir demokrasi için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Niels Annen

"Kurtarıcıları olarak görüyorlar"

Alman hükümetinin Transatlantik İlişkilerden Sorumlu Koordinatörü Peter Beyer de bir açıklama yaptı.

Trump'un beklenenden çok oy alabilmesini değerlendiren CDU'lu Beyer, Amerikalıların oy verme davranışında, koronavirüs salgınından çok ekonomiye ilişkin konuların etkili olduğuna vurgu yaptı.

Beyer, Trump'ın seçmenlerin oyunu "çok da sevilen biri olduğu için" kazanmadığını ancak çok güçlü bir tabanı olduğuna dikkat çekerek "Ona oy verenler teknolojideki gelişmelerden dışlandıklarını, istihdam piyasasından dışlandıklarını hissedenler. Kimisi de işsiz kalanlar… Yaşanan dönüşüme dahil olmamış, özellikle yurtdışından kaynaklı değişimin yol açtığı bir yabancılaşmayı yaşayanlar, nihayetinde korkanlar" diye konuştu.

Beyer, milyonlarca insanın Trump'ı kurtarıcıları olarak gördüklerini ve bu nedenle desteklediklerini de sözlerine ekledi.

dpa, AFP, /DA, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe