ABD'nin Rusya'ya ek yaptırımları yürürlüğe girdi

ABD, Kırım'ın işgali ve Ukrayna'nın doğusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yenilerini ekledi. Yürürlüğe giren ek yaptırımların "Moskova'nın Kırım'ı işgaliyle ilintili olan ve işgalden fayda sağlayan" iki Ukrayna vatandaşı, bir Rus subay ve dokuz kuruluşu hedef aldığı açıklandı.

ABD Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada yaptırım kapsamına giren kişi, kuruluş ve şirketlerin, özel iş bağlantılarıyla Kırım'ın Rusya'ya entegrasyonuna katkıda bulunduğu ve Donbass bölgesindeki insan hakkı ihlallerinden sorumlu olduğu belirtildi.

ABD yaptırımlarının hedefinde, Kırım'da otel işleten eski Rus topçu birlikleri komutanı Vladimir Sarizki de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker yaptırımların "kişi ve şirketlerin Rusya'nın Kırım'ı özel yatırım ve özelleştirme projeleri üzerinden entegre etme yönünde faaliyet gösterdikleri, ayrıca ciddi insan hakları ihlali olayına karıştıkları" gerekçesiyle uygulamaya konduğunu açıkladı.

Kırım'ın 2014 yılında Rus birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Yalta'da açılan "Mrija" oteli de yaptırım kapsamına alındı. ABD Maliye Bakanlığı söz konusu otelin "Kırım'daki yatırım projelerinin tanıtılmasında platform olarak kullanıldığını" bildirdi.

Yaptırımlar uyarınca şahıs ve şirketlerin muhtemel banka hesaplarıyla ABD'deki diğer varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının yaptırım uygulananlarla iş bağlantısı kurmaları yasaklandı.

Ek yaptırımlar yolda

ABD yönetimi Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya ve Rus vatandaşlarına karşı daha önce de yaptırım kararları almıştı. Başkan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarındaki ilişkileri düzeltmeyi arzuladığını duyurmasına rağmen selefi Barack Obama tarafından kararlaştırılan yaptırımları yürürlükten kaldırmamıştı.

Donald Trump görevinin ilk iki yılında Ukrayna krizi, Rusya'nın 2016 yılındaki Başkanlık seçim kampanyasına müdahale ettiği iddiaları ve eski Rus ajanı Skripal'ın İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle de Rusya'ya karşı bir dizi yeni önlem almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Skripal olayı ile ilgili olarak ek önlemlerin hazırlandığını duyurdu.

DW,AFP/AG, BK

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