 ABD′nin Patriot kararına Rusya′dan ilk tepki | DÜNYA | DW | 19.12.2018

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DÜNYA

ABD'nin Patriot kararına Rusya'dan ilk tepki

Rusya, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satılmasına ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verilmesinin, Ankara ile Moskova arasında yapılan S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini açıkladı.

Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi

Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satılmasına onay vermesine Rusya'dan ilk tepki geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, söz konusu gelişmenin, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satılması için Ankara ile Moskova arasında yapılan anlaşmayı etkilemeyeceği belirtildi.

Pentagon Salı günü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin NATO müttefiki Türkiye'ye tahminen 3,5 milyar dolar değerindeki satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki satışın birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Peskov, Rusya'nın hâlihazırda Türkiye ile yaptığı anlaşmanın koşullarını yerine getirme sürecinde olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye'ye güveniyoruz"

Peskov ayrıca, Rusya'dan satın alması planlanan S-400 savunma sistemlerinin sırlarını NATO'daki müttefiklerine açıklamayacağı konusunda Türkiye'ye güvendiklerini söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 2,5 milyar dolarlık S-400 anlaşması, uzun süredir başta ABD olmak üzere Ankara'nın NATO'daki müttefiklerinin tepkisine neden oluyordu.

NATO yetkilileri, Türkiye'nin satın almayı planladığı S-400'lerin NATO hava ve füze savunma sistemleriyle uyumlu çalışmayacağı eleştirisini getiriyordu. Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulması gibi bazı Amerikan yaptırımlarını da gündeme getirmişti. ABD, S-400'lere alternatif olarak Türkiye'ye Patriot sistemini öneriyordu.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen Ekim ayında yaptığı açıklamada, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sisteminin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını söylemişti.

DW,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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