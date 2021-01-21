 ABD′nin nükleer anlaşma önerisine Rusya′dan olumlu yanıt | DÜNYA | DW | 22.01.2021

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DÜNYA

ABD'nin nükleer anlaşma önerisine Rusya'dan olumlu yanıt

ABD ve Rusya, iki ülke arasındaki son nükleer silah kontrolü anlaşmasının süresini uzatmaya çok yaklaştı. Kremlin, Biden yönetiminin New START anlaşmasının beş yıl daha uzaltılması önerisini olumlu karşıladı.

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Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltımı Antlaşması'nın (New START) uzatılması fikrine sıcak baktığını yineledi.

Beyaz Saray dün yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın, süresi 5 Şubat'ta dolacak olan anlaşmanın beş yıl daha uzaltılmasından yana olduğunu duyurmuştu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu belgenin uzatılması yönündeki siyasi iradeyi yalnızca olumlu karşılayabiliriz" ifadesini kullanarak Rusya'nın bu teklife sıcak yaklaştığı mesajını verdi. Ancak Peskov "her şeyin bu teklifin detaylarına bağlı olduğunu" sözlerine ekledi.

Washington ile Moskova arasındaki ilişkiler, geçen ay ABD'deki hükümet kurumlarını hedef alan siber saldırının arkasında Kremlin destekli siber korsanlar olduğuna ve Rusya'nın 2016'da Trump'ın kazandığı seçimlere müdahale ettiğine dair iddialar nedeniyle uzun süredir gergin.

ABD'nin yeni başkanı Biden da seçim kampanyasında, Rusya'ya karşı selefi Donald Trump'a kıyasla daha sert bir tavır takınacağına ilişkin söz vermişti. Ancak Biden, New START anlaşmasının süresinin uzatılması gerektiği görüşünde olduğunu da belirtiyordu.

New START anlaşması, Obama ve Medvedev tarafından 2010'da imzalanmıştı.

New START anlaşması, Obama ve Medvedev tarafından 2010'da imzalanmıştı.

Anlaşmanın içeriği

New START, ABD'nin 2019'da Trump'ın kararıyla Ortak Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki son nükleer silah azaltımı anlaşması olarak kalmıştı.

ABD eski Başkanı Barack Obama ile o dönemki Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasında 2010 yılında Prag'da imzalanan ve 2011'de yürürlüğe giren bu anlaşma, her iki ülkenin sahip olabileceği azami nükleer füze, başlık ve rampa sayısını belirliyor. Anlaşma uyarınca kıtalararası balistik füze rampalarının ve deniz altından fırlatılan balistik füze rampalarının adedi 800 ile, nükleer başlık sayısı ise bin 550 ile sınırlandırılıyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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