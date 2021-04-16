ABD’nin Moskova Büyükelçisi Washington’a dönüyor

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, istişarelerde bulunmak üzere Washington'a döneceğini açıkladı. Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Sullivan'ın "ABD ve Rusya'nın ikili ilişkilerinin mevcut durumunu Biden yönetimindeki yeni çalışma arkadaşlarımla Washington'da doğrudan görüşmenin önemli olduğu kanaatindeyim" şeklindeki ifadelerine yer verildi. Bu vesileyle ailesini de ziyaret etmek istediğini dile getiren Büyükelçi, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında olası bir görüşmeden önce önümüzdeki haftalarda Moskova'ya döneceğini belirtti. Moskova ile Washington arasındaki iplerin giderek gerilmesinin ardından Kremlin, Sullivan'a Washington'a dönerek, Biden yönetimiyle istişarelerde bulunmasını tavsiye etmişti.

İki lider diyalog kapısını kapatmadı

ABD yönetimi, geçen hafta 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale etmekle ve siber saldırıyla suçladığı Moskova'ya yönelik bir dizi yeni yaptırımı devreye sokmuş ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Moskova da, Biden'ın bu hamlesine cevaben 10 Amerikan diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemiş, aralarında FBI Direktörü Christopher Wray'in de yer aldığı sekiz eski ve muvazzaf ABD'li yetkilinin de Rusya'ya girişi yasaklanmıştı.

İki ülke arasında iplerin gerilmesine karşın, Putin ve Biden'ın diyaloğa açık bir tavır sergilediği görülüyor. Putin, Biden'ın bu perşembe günü video konferans yoluyla düzenlenecek iklim değişikliği konferansına davetini kabul etmişti. Biden, önümüzdeki yaz, ikili ilişkileri yüz yüze ele almak üzere Putin'le Avrupa'da bir araya gelmek istiyor. Rusya Devlet Başkanı, bu davete ise henüz bir yanıt vermiş değil.

dpa,DW, SÖ,TY

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