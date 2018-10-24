 ABD′nin Meksika sınırına 5 bin asker göndereceği iddia edildi | DÜNYA | DW | 29.10.2018

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DÜNYA

ABD'nin Meksika sınırına 5 bin asker göndereceği iddia edildi

ABD’nin göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 5 bin asker sevk edeceği öne sürüldü. Pentagon planlamanın devam ettiğini söylerken, Trump "Ordumuz sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Mittelamerika Flüchtlings-Caravan Richtung USA (Getty Images/AFP/S. Billy)

Guatemala güvenlik güçleri göçmen kafilesinin Meksika'ya geçmesini engellemeye çalışıyor.

Washington yönetiminin, Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ulaşmak için yola çıkan binlerce göçmenin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meksika sınırına asker gönderme planı şekillenmeye başladı. İsimleri gizli kalmak koşuluyla Associated Press'e bilgi veren iki ABD'li yetkili, Gümrük ve Sınır Devriye birimine destek olması amacıyla 5 bin askerin Meksika sınırına sevk edileceğini söyledi. Ülkenin güneybatı sınırına sevk edilmesi planlanan birlikteki asker sayısı 800 olarak tahmin ediliyordu.

5 bin asker iddiası Wall Street Journal gazetesi tarafından da ortaya atıldı. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump‘ın yaklaşan ara seçimler öncesi destekçilerinin güvenini sağlamlaştırmak için göçmen kafilesini etkili bir siyasi mesele olarak kullandığını savundu.

Başkan Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "ordumuz sizi bekliyor" mesajı verdi. Trump, "Çok sayıda çete üyesinin ve bazı kötü insanların güney sınırına ilerlemekte olan konvoya sızdığını" öne sürerek, "Lütfen geri dönün, yasal süreçten ilerlemediğiniz takdirde ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu ülkemize yönelik bir işgaldir ve ordumuz sizi bekliyor!" ifadelerini kullandı.

Trump, birlikteki asker sayısına ilişkin bir bilgi vermezken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) da sayıyı teyit eden bir açıklama henüz gelmedi.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan bir Pentagon sözcüsü "Planlama sürecinin sürdüğünü" ve "Talep edilen görevleri tamamlayacak olan özel birliklerin seçimi ve toplam sayısı üzerine tahminde bulunmak için erken olduğunu" söyledi.

Wall Street Journal, daha önce bölgeye sevk edilen ve sınır devriye ekiplerine destek veren 2 bin kişilik birlikle birlikte sınırdaki asker sayısının halihazırda Suriye ve Irak'ta bulunan ABD birliklerinden daha fazla olacağına dikkat çekti.

13 Ekim'de Orta Amerika ülkesi Honduras'ın San Pedro Sula kentinden yola çıkan göçmenlerin oluşturduğu kafileden Meksika'nın güneyindeki Oaxaca'ya ulaşanların sayısının 3 bin ila 5 bin 500 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ülkelerindeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle "Göçmen Yürüyüşü'ne" katılanların ABD'ye ulaşmaları için önlerinde seçecekleri rotaya bağlı olarak bin 400 ila 3 bin 500 kilometre bulunuyor.

DW,dpa/SÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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