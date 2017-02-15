 ABD′nin İran′a yönelik yaptırım muafiyetleri yeniden devreye giriyor | DÜNYA | DW | 05.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım muafiyetleri yeniden devreye giriyor

ABD yönetimi, İran'ın sivil nükleer enerji kullanımına ilişkin Trump döneminde kaldırılan yaptırım muafiyetlerini yeniden devreye soktu. İran'dan yapılan açıklamada bu adımın "olumlu ancak yetersiz" olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD, İran’la nükleer anlaşmanın yeniden devreye sokulması yönünde bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tahran'ın sivil amaçlı nükleer programına yönelik ABD Eski Başkanı Donald Trump döneminde kaldırılan yaptırım muafiyetlerinin yeniden getirileceğini açıkladı. Bu adımın, Viyana’da son evreye gelen nükleer müzakerelerindeki teknik meselelerin çözümünde kolaylık sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

ABD'nin yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırım muafiyeti sayesinde diğer ülkeler ve şirketler, ABD yaptırımlarına maruz kalmadan İran’ın sivil amaçlı nükleer faaliyetlerine dahil olabilecek. Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington’ın bu hamlesinin İran’a verilen bir taviz anlamına gelmediğinin altını çizerek, Viyana’daki müzakerelerde uzlaşmaya yakın olunduğu şeklinde de yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

İran: Olumlu, ama yeterli değil

Washington'ın attığı bu adıma İran’dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımların hafifletilmesini olumlu bulduklarını ancak yeterli görmediklerini açıkladı. ISNA haber ajansı, Abdullahiyan’ın "Bazı yaptırımların kaldırılması tam anlamıyla iyi niyetlerinin göstergesi olarak okunabilir. Amerikalılar bundan bahsediyor, ancak şu bilinmeli ki, kağıt üzerinde olanlar iyi olsa da yeterli değil’’ ifadelerine yer verdi.

Viyana’da uluslararası nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe sokulmasına yönelik İran’la müzakerelerin sekizinci turu yürütülüyor. 2021'in Nisan ayında başlayan müzakerelerden henüz somut bir sonuç alınamamıştı. Nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunan Tahran, ABD’nin uyguladığı yaptırımların tamamının derhal kaldırılmasını talep ediyor.

Wien | Iran Nuklearabkommen

Viyana'daki nükleer anlaşma müzakereleri devam ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, İran’la yaşanan ihtilafta zamanlamanın önemine dikkat çekmişti. Baerbock, müzakerelerde temel meseleler çözümsüz kalmaya devam ettikçe, Tahran’ında nükleer programına devam ettiği uyarısında bulunmuştu.

Nükleer anlaşma nedir?

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'in yanı sıra Almanya ve AB tarafından da imzalanan anlaşma, İran'a yönelik yaptırımların durdurulması karşılığında Tahran'ın da nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu. ABD, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla tek taraflı olarak çekilerek Tahran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Ancak anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya; ABD'nin bu adımını eleştirerek mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü bildirmişti. İran ise Trump yönetiminin tavrına tepki olarak anlaşmadan doğan yükümlülüklerini aşamalı olarak terk etme politikası izlemişti.

AFP,dpa,DW/ SÖ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD Türkiye'den şirketleri kara listeye aldı

ABD, dış politika ve güvenlik hedeflerini ihlal ettiği gerekçesiyle 37 şirketi kara listeye aldı. Aralarında iki de Türk şirketi bulunuyor.  

İran’dan Batı’ya "aşırı taleplerle gelmeyin" mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 29 Kasım için öngörülen nükleer müzakerelerde İran halkının çıkarlarına zarar verecek “aşırı talepleri” kabul etmeyeceklerini duyurdu.  

İran ile nükleer anlaşma için müzakereler yeniden başlıyor

İran heyeti nükleer müzakereler için Viyana'ya geldi. Heyet bugün Rus ve Çin delegasyonlarıyla buluştu. Diplomatlara göre, yarın başlayacak müzakerelerde büyük ilerleme beklenmiyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Merkez Bankası başkanı oluyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Norveç Merkez Bankası Başkanlığına atandığı açıklandı. Stoltenberg'in görevi Aralık ayında devralması bekleniyor. Norveç, dünyanın en büyük varlık fonuna sahip.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  