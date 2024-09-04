ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Winder şehrinde bulunan Apalachee lisesinde sabah saatlerinde silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Bunun üzerine polis okul çevresinde giriş-çıkışları kapatarak güvenlik önlemleri alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevkedildi.

Fox 5 Atlanta televizyonu, yaralılara kurtarma ekiplerince olay yerinde müdahale edildiğini duyururken, okul yönetimi binanın silahlı saldırı nedeniyle güvenlik birimlerince kuşatıldığını belirterek velilere okula gelmemeleri çağrısında bulundu.

Okul binasından tahliye edilen öğrenciler Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada, silah seslerinin ardından kendilerini sınıflarına kilitleyerek saklandıklarını, bu sırada dışarıdan çığlık sesleri duyulduğunu aktardı.

Georgia Soruşturma Bürosu, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Amerikan CNN televizyonu polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. CNN'e konuşan bir güvenlik kaynağı, okuldaki saldırıyı 14 yaşında bir erkek çocuğunun düzenlediğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Bir şüpheli gözaltında

Barrow County Şerifi Jud Smith olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şu aşamada çok fazla detay veremeyeceğini söyleyerek "Tam olarak ne olduğu ve neden olduğu gibi sorulara yanıt bulmamız birkaç gün sürecek" dedi. Yetkili "çok sayıda yaralının" olduğunu belirterek sabah saatlerinde polise silahlı bir saldırganın olduğu yönünde ihbarların yapıldığını ifade etti. Şerif Smith olayla ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğunu kaydetti.

Amerikan medyasında yer alan görüntülerde lisenin çevresinde çok sayıda ambulansın bulunduğu görülüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Merrick Garland ise "korkunç bir trajedi" ifadesini kullanarak olayın kendisini sarstığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son yirmi yılda yüzlerce okul ve üniversitede silahlı saldırı yaşandı. Her saldırının ardından ülkedeki silah yasalarının sertleştirilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Winder, eyaletin başkenti Atlanta'ya 70 kilometre uzaklıkta, 18 bin 338 nüfuslu bir şehir. Saldırının olduğu Apalachee lisesinin bin 932 öğrencisinin olduğu bildiriliyor.

AFP, dpa / HT,SÖ

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