ABD'nin fon kararına Filistin'den şantaj tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolündeki Batı Şeria ve Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi için ayırdığı 200 milyon dolarlık yardımı keseceğini açıklaması sonrası Filistinliler tepki gösterdi.

Washington yönetiminin kararı sonrası bir açıklama yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hahan Aşravi, fonun kesilmesini "siyasi bir araç olarak ucuz şantaj" sözleriyle değerlendirdi.

Aşravi, "Filistin halkı ve liderliği sindirilemeyecek ve zorlamalara karşı yenilmeyecek" ifadesini kullandı. FKÖ üyesi, "Filistin halkı satılık değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.

FKÖ'nün Washington temsilcisi Hüsam Zomlot da ABD'nin on yıllardır devam eden Filistin vizyonu ve angajmanını yok ettiğini kaydetti ve "Kudüs ve UNRWA sonrası bu (adım), iki devletli çözümün terk edildiğini ve (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun barış karşıtı gündemini bir kez daha gözler önüne seriyor" şeklinde konuştu.

Kudüs ve UNRWA kararları

ABD Başkanı Donlad Trump yönetimi, iktidara geldiği günden bu yana Filistin-İsrail meslesinde önceki yönetimlerin aksine bazı adımlar atmıştı.

ABD, bu yılın ocak ayında Filistinli mültecilere yardım ulaştırmak üzere 1949 yılında oluşturulmuş Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 300 milyon dolar azaltmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Trump yönetimi ayrıca arabulucu olduğu Filistin-İsrail meselesinde uluslararası teamüllerin dışında bir adım atarak, Aralık 2017'de Kudüs kentini İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamış ve Mayıs 2018'de de ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıp resmen açılmıştı.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin artık meselede adil bir arabulucu olmadığını öne süren Filistinliler Washington ile olan ilişkilerini askıya almıştı.

ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliği'nin açılışına Başkan'ın kızı ve kıdemli danışmanı Ivanka Trump katılmıştı

Talimat Trump'tan geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Cuma günü alınan yardımı azaltma kararının doğrudan Başkan'dan geldiğini açıkladı. Yetkili, Filistin toprakları ile ilgili yardım programlarının gözden geçirildiğini ve alınan fonların "yüksek öncelikli" başka projelere kaydırılacağını söyledi.

Açıklamada "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin Yönetimi'ne ABD yardımıyla ilgili yaptığımız gözden geçirme sonucunda bu fonların ABD'nin ulusal çıkarları ve ABD'li vergi mükellefleri için değer yaratacak doğrultuda harcanmasını gerekli gördük" ifadesi kullanıldı.

İsmi saklı kalmak şartıyla konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Başkan'ın talimatı ile yapılan gözden geçirme sonrası 2017 mali yılı Ekonomik Destek Fonları için öngörülmüş 200 milyon doların üzerindeki yardımın başka alanlara kaydıracağız" ifadesini kullandı.

Gazze'de insani kriz

Fonları azaltma kararı, 2007 yılından bu yana İsrail ve Mısır ablukası altında olan Gazze Şeridi'nde son dönemde artan şiddet olayları ve yaşanan insani kriz sonrası alındı.

Mart ayında bölgede başlayan İsrail karşıtı protesto gösterilerinde İsrail tarafından açılan ateş nedeniyle şu ana kadar 171 Filistinli hayatını kaybetti.

Trump yönetimi, Başkan'ın damadı Jared Kushner ve avukatı Jason Greenblatt aracılığıyla Filistin-İsrail meselesine çözüm getirmek üzere bir plan üzerinde çalışıyor. Filistin tarafı ise son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında bu tip bir barış planına şüphe ile yaklaşıyor.

Video izle 00:52 Şimdi canlı 00:52 dk Paylaş Filistinliler buldozerlere karşı direniyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/30wfa Filistinliler buldozerlere direniyor

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe