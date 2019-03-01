 ABD’nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması | TÜRKİYE | DW | 05.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

ABD’nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgenaral Curtis M. Scaparrotti, Rusya’dan S-400 savunma sistemi alması halinde Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satılmaması gerektiğini söyledi.

Orgenaral Curtis M. Scaparrotti

Orgenaral Curtis M. Scaparrotti

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgenaral Curtis M. Scaparrotti, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaması gerektiğini söyledi.

Scaparrotti Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma konusundaki kararını gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Orgenaral Scaparrotti Türkiye'nin karadan havaya füze savunma sistemi kullanmasının F-35'ler için bir tehdit anlamı taşıdığını söyledi.

Scaparrotti "Askeri olarak tavsiyem şu olur: Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir müttefikle F-35 satışını sonuçlandırmamalıyız, (F-35'leri) uçurmamalıyız ya da çalıştırmamalıyız” ifadelerini kulandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ayrıca ABD yetkililerinin S-400 almanın potansiyel sonuçlarını anlatmak üzere Türkiye'de olduğunu söyledi. Scaparrotti Rus hava savunma sistemlerinin NATO müttefiklerinde kurulu olan entegre hava ve füze savunma sistemleri ile de birlikte çalışabilir olmadığını belirtti.

ABD 100 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağını Türkiye'ye satma kararı vermiş, şimdiye kadar sadece 2 adet uçak Türkiye'ye teslim edilmişti. ABD Kongresi geçen yıl ise bir oturumunda gelecek teslimatları geciktirme kararı almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepkigöstermişti. "Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik" diyen Pence ayrıca, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" demişti.

Reuters, AP / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çavuşoğlu: Patriot alımı için müzakereler başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'den Patriot füzesi alımı için müzakerelerin başladığını açıkladı. Washington'ın Patriot teklifinin Ankara tarafından reddedildiği öne sürülmüştü. (01.03.2019)  

Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız

Münih'teki konferansın ikinci gününde konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence, üstü kapalı olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki gösterdi. Pence, İran ve Nicolas Maduro'yu da sert bir dille eleştirdi. (16.02.2019)  

ABD’den Ankara’ya S-400 mesajı: Tüm NATO endişeli

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının, NATO’nun ortak füze savunma sistemini akamete uğratabileceği uyarısında bulunarak “Tüm ittifak endişeli. Türkiye’nin doğru kararı almasını umuyoruz” dedi.  (12.02.2019)  

Benzer içerik

Patriot Raketenabwehrsystem

Çavuşoğlu: Patriot alımı için müzakereler başladı 01.03.2019

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'den Patriot füzesi alımı için müzakerelerin başladığını açıkladı. Washington'ın Patriot teklifinin Ankara tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

Munich Security Conference in Munich Mike Pence

Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız 16.02.2019

Münih'teki konferansın ikinci gününde konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence, üstü kapalı olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki gösterdi. Pence, İran ve Nicolas Maduro'yu da sert bir dille eleştirdi.

Russland Moskau 2017 | S-400 Luftabwehrsystem

ABD’den Ankara’ya S-400 mesajı: Tüm NATO endişeli 12.02.2019

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının, NATO’nun ortak füze savunma sistemini akamete uğratabileceği uyarısında bulunarak “Tüm ittifak endişeli. Türkiye’nin doğru kararı almasını umuyoruz” dedi. 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bilkent Şehir Hastanesi

Şehir hastanelerinde mali yük, işleyiş ve ulaşım soru işareti yaratıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayaliyle yola çıkılan şehir hastanelerinin en büyüğü olan Bilkent 14 Mart'ta resmen açılacak. Uzmanlar başta kamuya mali yükü olmak üzere hastanelerle ilgili çeşitli risklere dikkat çekiyor. 

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  