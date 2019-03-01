ABD’nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgenaral Curtis M. Scaparrotti, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaması gerektiğini söyledi.

Scaparrotti Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma konusundaki kararını gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Orgenaral Scaparrotti Türkiye'nin karadan havaya füze savunma sistemi kullanmasının F-35'ler için bir tehdit anlamı taşıdığını söyledi.

Scaparrotti "Askeri olarak tavsiyem şu olur: Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir müttefikle F-35 satışını sonuçlandırmamalıyız, (F-35'leri) uçurmamalıyız ya da çalıştırmamalıyız” ifadelerini kulandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ayrıca ABD yetkililerinin S-400 almanın potansiyel sonuçlarını anlatmak üzere Türkiye'de olduğunu söyledi. Scaparrotti Rus hava savunma sistemlerinin NATO müttefiklerinde kurulu olan entegre hava ve füze savunma sistemleri ile de birlikte çalışabilir olmadığını belirtti.

ABD 100 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağını Türkiye'ye satma kararı vermiş, şimdiye kadar sadece 2 adet uçak Türkiye'ye teslim edilmişti. ABD Kongresi geçen yıl ise bir oturumunda gelecek teslimatları geciktirme kararı almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepkigöstermişti. "Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik" diyen Pence ayrıca, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" demişti.

Reuters, AP / EC, ET

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