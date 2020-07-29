ABD'nin Almanya'dan asker çekme planı netleşti

Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (SWR) haberine göre, ABD'nin Almanya'dan asker çekme planı kapsamında 12 bin Amerikan askeri Almanya'dan ayrılacak. Bunlardan 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, 5 bin 400'ü ise Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.

Haberde, söz konusu durumdan Bavyera Eyaleti'ndeki Vilseck, Grafenwöhr ve Wildflecken'deki askerler ile Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Almanya Eyfel bölgesindeki Spangdahlem'de bulunan askerlerinin etkileneceği bildirildi. .

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de gün içinde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump talimat vermişti

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Almanya'da konuşlu olan asker sayısını 35 binden 25 bine düşürme talimatı vermiş ve buna gerekçe olarak, Almanya'nın savunma harcamalarının hala çok düşük olduğunu öne sürmüştü. Washington yönetimi söz konusu karar öncesinde Berlin hükümeti ile de istişarede bulunmamıştı.

Trump ayrıca savunma harcamalarının artırılması için Almanya'ya uzun süre baskı yapmış, ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceğini dile getirmişti.

ABD'nin Almanya'dan asker çekme planı gerek Berlin hükümeti, gerekse NATO tarafından çekinceyle karşılanıyor. Trump kendi partisi Cumhuriyetçiler'e mensup isimler tarafından da bu konuda eleştiriliyor. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ABD'nin Almanya'daki askeri varlığının azaltılmasının ABD'nin güvenliği açısından doğru olmadığını savunuyor.

Amerikan Kongresi'nin ABD'nin Almanya'dan askerilerinin bir bölümünü geri çekme planlarını durdurması ya da en azından süreci yavaşlatması mümkün.

AFP / BW,ET

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