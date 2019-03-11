 ABD′nin Almanya elçisinin açıklamaları tepki topladı | ALMANYA | DW | 19.03.2019

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ALMANYA

ABD'nin Almanya elçisinin açıklamaları tepki topladı

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Grenell'in Berlin’in savunma harcamalarını azaltma planlarını eleştirmesi tepki topladı. FDP’li Kubicki, Grenell’in "istenmeyen adam" ilan edilmesi talebinde bulundu.

Richard Grenell (Gemeinfrei)

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'in, Berlin’in savunma harcamalarını azaltma planlarını eleştirmesi Başbakan Angela Merkel’in yanı sıra Alman siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Büyükelçi Grenell Almanya Maliye Bakanlığı'nın bütçe planlarını açıklamasının ardından, Almanya'nın savunma harcamalarını azaltma planlarını eleştirerek, "NATO üyeleri 2024'te yüzde 2 hedefine yaklaşmak için söz vermişlerdi, uzaklaşmak için değil" demişti. Grenell Almanya'nın NATO üyeleri için "endişe verici bir sinyal" gönderdiğini kaydetmişti.

Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe tahminlerine göre savunma harcamalarının 2020'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,37'sine yükselecek ancak daha sonra 2023'e kadar ise yüzde 1,25'e düşecek.

NATO üyesi ülkeler GSYH'lerinin yüzde 2'sini NATO'ya vermeyi taahhüt ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Almanya'yı yüzde 2'nin altında kalmakla ilgili olarak sık sık eleştiriyor.

Almanya Başbakanı Merkel’den tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükelçi Grenell’in eleştirilerine yanıt olarak,  Almanya’nın askeri harcamalar kadar yurtdışı yardımlara da odaklandığını açıklamasında bulundu. Savunma bütçesinin arttırılması için çaba sarf edileceğini ifade eden Merkel, ancak "kalkınma yardımları pahasına" savunma bütçesinin yükseltilmeyeceğini belirtti.

Merkel "Biz her zaman yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğimizi söyledik ve 2024'te yüzde 1,5'e ulaşmış olacağız" dedi ve ekledi "Bunun ABD Başkanı için yeterli olmadığını anlayabilirim diğer Avrupalı müttefikler için de yeterli değil."

Merkel Almanya'nın büyüyen ekonomisine mukabil GSYH içinde savunma harcamalarının payını arttığının da altını çizdi.

Merkel ayrıca Almanya'nın Suriyeli sığınmacılara en fazla bağış yapan ve en fazla sığınmacı kabul eden ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält amerikanischen Fulbright-Preis (picture-alliance/M. Sohn)

Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Büyükelçisi Grenell

Grenell’in sınır dışı edilmesi talebi

Alman siyasetçiler de ABD Büyükelçisi Grenell’in sözlerine tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Partili milletvekili Carsten Schneider Grenell'i "bütünüyle diplomatik başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise büyükelçinin sınırdışı edilmesini talep etti. Kubicki, ABD elçisinin Almanya'nın hoşgörüsünün de sınırları olduğunu öğrenmesi gerektiğini belirterek Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan elçiyi "istenmeyen adam" ilan etmesini istedi.

Geçen yıl Almanya'nın savunma harcaması 45 milyar eurodan 50 milyar euroya yükselmişti. Ancak ekonomi büyüdüğü için harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 1,23'te sabit kalmıştı. Washington 2018 yılında savunmaya 700 milyar dolar harcarken, Avrupalı NATO müttefiklerinin toplam savunma harcaması 280 milyar dolarda kalmıştı.

AFP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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