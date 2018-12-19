ABD'nin çekilme kararına SDG'den tepki

IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığı gerekçesiyle Amerikan askerlerini ülkeden çekme kararı alan Washington'a Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) ilk tepki geldi.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele açısından sahadaki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen Suriye Demokratik Güçleri, Beyaz Saray'ın aldığı kararın "tehlikeli sonuçları" olabileceğini belirtti.

Ana bileşeni Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Halk Savunma Birlikleri (YPG) olan SDG'nin açıklamasında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin, "terörle mücadeleyi olumsuz etkileyeceği" ifade edildi. "IŞİD'e karşı verilen savaş bitmedi ve IŞİD yenilmedi" denilen açıklamada, ABD'nin aldığı kararın, "yeniden güçlenip bölgede terör kampanyası yürütebilmesi için" IŞİD'e ivme kazandıracağı belirtildi.

"IŞİD'liler kaçabilir" uyarısı

SDG'nin dış ilişkilerinden sorumlu olan Kürt yetkili Abdulkerim Ömer ise Türkiye'nin bölgeye gerçekleştireceği olası bir operasyonun, gözaltında tuttukları binlerce IŞİD'linin kaçmasına neden olabileceğini söyledi.

Ömer, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yabancı savaşçıyı gözaltında tutuyoruz. Bölgedeki bir kaos ya da Türkiye'nin düzenleyeceği herhangi bir saldırı, bu suçlulara tutuldukları kamplardan kaçma fırsatı verebilir" dedi. Ömer, "Bu savaşçılar kaçarsa, geldikleri ülkelere büyük bir sorun çıkarabilirler" diye ekledi.

Fransa: Suriye'de kalacağız

IŞİD'le mücadele amacıyla ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun üyelerinden İngiltere'nin ardından Fransa da Washington'ın çekilme kararına tepki gösterdi.

"Şu an için tabii ki de Suriye'de kalıyoruz" ifadesini kullanan Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau, "Terörle mücadele sona ermedi" açıklamasında bulundu.

Loiseau, Fransa'nın, söz konusu askeri koalisyona katılımını sürdüreceğini söyledi. Fransız bakan, CNews kanalına yaptığı açıklamada, "Koalisyon, Suriye'de önemli bir aşama kaydetti. Ama mücadele sürüyor. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

TSK'nın operasyon hazırlığı

ABD'nin çekilme kararı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon hazırlıklarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de daha önce düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını hatırlatarak TSK'nın YPG kontrolündeki bölgelere düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili bilgi verdi.

"Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmaktayız" diyen Akar şu ifadeleri kullandı:

"Olayları yakinen takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin harekâtla istihbaratla görevli birimleri, kuruluşları elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyorlar. Şu anda Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe