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Fotoğraf: Jerry Mennenga/ZUMAPRESS.com/picture-alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'lilerin çoğu demokrasinin işleyişinden memnun değil

4 saat önce

ABD'de yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının demokrasinin işlemediğine inandığını ortaya koydu. Yüzde 53'lük kesim, Kasım'daki ara seçimlerde oyların doğru sayılacağından kuşkulu.

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ABD'de Associated Press-NORC Kamu İlişkileri Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, halkın yüzde 52'sinin demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını gösterdi.

Ankete katılanların sadece yüzde 10'u, ABD'de demokrasinin "son derece iyi" ya da "çok iyi", yüzde 37'si ise "bir şekilde" işlediğini belirtti.

Donald Trump Beyaz Saray'dayken yapılan 2020 başkanlık seçimlerinden önce düzenlenen anketin aksine, Demokratlara kıyasla bu kez Cumhuriyetçiler demokrasi konusunda daha kötümser. Bu yılki ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 68'i, demokrasinin iyi işlemediği görüşünde. Bu oran, iki yıl önceki ankette yüzde 32'ydi. Demokrasiyle ilgili olumsuz görüş sahibi Demokratların oranı ise iki yılda yüzde 63'ten yüzde 40'a düştü.

Sandığa güven düşük

Ankete katılanların sadece yüzde 47'si, önümüzdeki ay yapılacak ara seçimlerde oyların doğru şekilde sayılacağından "çok" ya da "bir hayli" emin olduğunu söyledi.

USA Atlanta | Neuauszählung Präsidentschaftswahl in Georgia
Fotoğraf: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution/AP/picture alliance

Katılımcıların yüzde 28'i ise sandıktan çıkacak sonuca duyduğu güveni "az" ya da "hiç" olarak niteledi.

Demokratların yüzde 74'ü ara seçimlerde oyların doğru sayılacağından çok emin olduğunu ifade ederken Cumhuriyetçilerin sandığa duyduğu güven farklılık gösterdi. Cumhuriyetçilerin yüzde 25'i çıkacak sonuçlara çok güvendiğini, yüzde 30'u orta derecede güvendiğini, yüzde 45'iyse güveninin az ya da sıfır olduğunu belirtti.

Biden'ın popülaritesi yüzde 40'ı geçmiyor

ABD'de Reuters/Ipsos tarafından yapılan araştırma ise Başkan Joe Biden'ın performansının seçmen tarafından çok başarılı bulunmadığını ortaya koydu.

Seçimlere üç hafta kala yapılan bu ankete katılanların yüzde 40'ı, ABD Başkanı Biden'ın performansını beğendiğini ifade etti. Biden'ın popülaritesi geçen haftaki ankette de benzer seviyedeydi.

Bu sonuçlar, Cumhuriyetçilerin 8 Kasım'daki ara seçimlerde ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçireceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine yol açıyor. Gözlemciler, Demokratların Senato'daki üstünlüğünüyse koruyacağı tahmininde bulunuyor.

Son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarını gören ABD'de Biden'ın popülaritesi geçen Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 36'ya kadar düşmüştü.

DW,AP,rtr/CÖ,BK

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