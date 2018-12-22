ABD'liler "hükümetin kapanmasına" tepkili

Başkan Donald Trump ile Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe anlaşmazlığınedeniyle kamu hizmetlerinin önemli ölçüde ‘kapanmış' olmasına rağmen Chesapeake and Ohio Canal National Historic Park'ta bisiklet turu yapma alışkanlığından vazgeçmeyen grafik uzmanı Janette Alsford milli parka ‘usulca' girdiğini ve halka açılana kadar da parkın tadını çıkarmaya devam edeceğini söylüyor. Milli parkın ziyarete resmen kapalı olmasına, görevlilerin eve gönderilmesine ve motorlu taşıtlara giriş izni verilmemesine rağmen isteyen gizlice parka girip gezebiliyor.

Alsford, hükümetin 14 gündür kapalı olması yüzünden milli parkı ziyaret edenlerin azaldığını söylüyor. Washington ve çevresinin en gezilecek yerlerinden biri olan bu park normal zamanlarda yerli halk kadar turistlerin de en çok tercih ettikleri yerlerden biri.

Janette Alsdorf kamu hizmetlerinde kısıntıya gidilmesi üzerine turist sayısında önemli düşüş olduğunu ve Amerikalıların da çoğu zaman köpeklerini gezdirmek için parka uğradıklarını söylüyor.

Janette Alsford

"Kamu görevlileri şahsi çekişmelere kurban ediliyor"

Alsford park bekçileri gibi kamu görevinde çalışan 800 bin devlet memurunun ücretlerinin de kesilmesinden Başkan Donald Trump'ın sorumlu olduğunu ve Trump'ın çalışması engellenen 800 bin kişinin "hayatıyla oynadığını" sözlerine ekliyor.

Washington Howard Üniversitesi ilahiyat profesörü Jay Paul Hinds de dinlenmek için sık sık milli parka geldiğini belirttikten sonra Trump'ın inatçılığından son derece rahatsız olduğunu ve Başkan'ın siyasi amaçları uğruna yüz binlerce devlet görevlisini mağdur ettiğini söylüyor.

Paul Hinds

Kapalı tuvaletler ve Kongre'nin sorumluluğu

Parkta sabah koşusunu tamamladıktan sonra tuvalete gidemediğini belirten Steven Schupak "tuvaletlerin de kilitlenmesinin hükümetin kapanmasının önemsiz bir ayrıntısı olduğunu ve Kongre ile Beyaz Saray arasındaki anlaşmazlığın faturasının çalışanlara çıkarılmasına anlayış gösterilemeyeceğini" söylüyor.

Milli parkın yakınlarında oturan Schupak da suçu Trump'ta görüyor. Schupa, Başkanın "egosunun tehlikeye girmesinden endişe ettiğini" ve "Meksika sınırındaki duvar için talep ettiği milyarları alamayan Trump yüzünden krizin kısa zamanda atlatılacağına ihtimal vermediğini" söylüyor.

Ohio'daki park esasında kapalı ancak yürüyüş ve bisiklet sürmek için gelenler parka girebiliyor.

Schupak, Hinds ve Alsford'un şahsi değerlendirmelerinin bütün Amerikan halkının ‘kapanma' hakkındaki görüşünü yansıttığı tabii ki söylenemez. Ancak kamuoyunun önemli bir bölümünün düşüncelerine ayna tuttukları da kesin. Son kamuoyu araştırmalarına göre bütçenin kilitlenmesi yüzünden "kamu hizmetlilerinin ücretlerinin kesilmesinin baş sorumlusu Kongre'dir" diyenler çoğunlukta. Huffpost-YouGov'un anketine katılanların yarıdan fazlası sorumluluğu Trump'ta değil, Kongre'de görüyor.

İlahiyat Profesörü Hinds de aynı görüşü taşıyor. Hinds "hükümetin kapanmasından Başkan sorumludur" diyor ama Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa geçen Demokrat Parti'ye de krizi sona erdirme görevinin düştüğünü hatırlatıyor. Hinds "Uzlaşmaya varılabileceği kanaatindeyim. Ancak karşıt görüşler öylesine kemikleşti ki içine düştüğümüz durumdan belli bir süre daha kurtulamayacağımız anlaşılıyor” diyor.

Michael Knigge

© Deutsche Welle Türkçe