 ABD′li yetkili: Türkiye bizden Patriot almalı | DÜNYA | DW | 26.03.2019

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DÜNYA

ABD'li yetkili: Türkiye bizden Patriot almalı

ABD Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan, Türkiye'nin F-35 programında kalmasını dilediğini ancak bunun yolunun S-400 yerine Patriot füze sistemlerini almaktan geçtiğini açıkladı.

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Patriot füze savunma sistemi bataryası

ABD Savunma Bakanlığı görevini vekaleten sürdüren Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze sistemleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Senatosu Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi oturumunda konuşan Shanahan, Türkiye'nin F-35 programında kalmasını dilediğini ancak bunun gerçekleşmesi için S-400 yerine Patriot füze savunma sistemleri satın alması gerektiğini belirtti.

Patrick Shanahan

Patrick Shanahan

Shanahan, Türkiye'nin programda kalması ile ilgili soruya, "Kesinlikle istiyoruz, Türkiye'nin Patriotları alması gerekiyor" sözleri ile karşılık verdi.

Washington, yeni nesil F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesi ile Ankara ile Moskova arasındaki S-400 anlaşmasına karşı çıkıyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin itirazlarına rağmen birçok kez Rusya ile yapılan anlaşmanın geçerli olduğunu belirtmiş ve en son Pazar günkü açıklamasında "Bizim S-400'le ilgili bir geri dönüşümüz söz konusu değil" demişti.

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ABD'li üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının NATO için bir "ulusal güvenlik sorunu" teşkil edeceğini söyledi. (15.03.2019)

ABD'li general Dunford Türkiye ile S-400 anlaşmazlığının "zor bir konu" olduğunu söyledi. Pentagon ise S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulabileceğini açıklamıştı. (21.03.2019)

Milli Savunma Bakanı Akar, F-35'lerin Kasım'da Malatya'ya gelmesini beklediğini, sürecin normal işlediğini söyledi. Ankara-Washington hattında Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler nedeniyle gerginlik yaşanıyor. (14.03.2019)

"İkisini birden alamaz"

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35'lere aynı anda sahip olamayacağının altını çizdi. İsmini açıklamak istemeyen yetkililer ayrıca Ankara ile Washington arasında yapılan savunma anlaşması uyarınca Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülen savaş uçaklarının teslimatının dondurulabileceğini belirtti.

Washington, Patriot füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışı için yeşil ışık yaksa da Erdoğan Pazar günkü konuşmasında, Ankara'nın S-400 satın alımına giden süreçte ABD yapımı sistemlerin satışında çıkan engellere çekmişti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendini savunmak için bu sistemleri bir yerden temin etme konusunda adım atması gerektiğini hatırlatmıştı.

ABD'li yetkililer ise Türkiye'nin S-400'ler konusunda geri adım atmaması durumunda ise Patriot teklifinin geri çekileceğini dile getirdi.

Ankara ile Washington arasındaki gerilimin ana unsurlarından birisini oluşturan F-35 ve S-400 konusu ABD Kongresi'ne taşınmış durumda.

S-400 krizi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için girişimde bulunan ABD Kongresi, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili raporunu bekliyor. Kongre raporun en geç Kasım'a kadar kendilerine iletilmesini ve o zamana kadar da Türkiye'ye herhangi bir F-35 uçağının gönderilmemesini talep ediyor.

DW,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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