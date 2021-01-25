 ABD’li uzmanlardan ″Okullar açılsın″ tavsiyesi | DÜNYA | DW | 27.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD’li uzmanlardan "Okullar açılsın" tavsiyesi

ABD ve Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre okullar koronavirüs salgınında merkezi konumda bulunmuyor. Uzmanlara göre kurallara uymak koşuluyla yüz yüze eğitime geçmekte sakınca yok.

Halle'de bir okul

Halle'de bir okul

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, mesafe ve maske takılması gibi koruyucu önlemlerin uygulandığı okulların enfeksiyon merkezine dönüşme riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Önleme  Dairesi (CDC) tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırmada, yüz yüze eğitimin devam ettiği ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullardan toplanan veriler incelendi. Araştırmaların sonuçlarını değerlendiren uzmanlar,  incelenen okullar arasında koronavirüs enfeksiyonlarına rastlandığını, ancak "okulların  enfeksiyonların artmasına  önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dair çok az kanıt elde edildiğini" belirttiler.

Rahatlatan açıklama

Enfeksiyon vakalarının tespit edildiği okullardan elde edilen verilerle, toplu konutlarda ve çok sayıda insanın çalıştığı işyerlerinde görülen vakalar karşılaştırıldığında, buralarda bulaşma riskinin çok daha yüksek olduğuna işaret eden uzmanlar, bu durumun okullara yönelik kaygıyı azalttığına işaret ettiler.

Salı günü araştırmanın sonuçlarının yayınlandığı Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) görüşlerini aktaran araştırma ekibi, elde edilen sonuçlara göre  yüz yüze eğitimin sürdürülebileceğini  veya yüz yüze eğitime geçilebileceğini vurguladı. Ancak uzmanlar okullarda koruma önlemlerinin ihmal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Öğrencilere maske öneriliyor

Öğrencilere maske öneriliyor

Buna göre mesafe kurallarına uyulması, genel maske zorunluğu getirilmesi, sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve eğitimin kalabalık olmayan küçük gruplarla sürdürülmesi tavsiye edildi. Ayrıca yeni vakaları veya semptom göstermeyenleri  hızla tespit edip önlem alabilmek için öğretmen ve öğrencilere  koronavirüs testlerinin  de sıklıkla yapılması gerektiği ifade edildi.  Ayrıca kapalı alanlarda spor ve diğer etkinliklerin yapılması hakkında da çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Aşı umutları artırdı

Raporu kaleme alan uzmanlar, çok sayıda koronavirüs aşısının ruhsat alması nedeniyle 2021-2022 öğretim yılında eğitim ve spor etkinliklerinin daha güvenli ortamlarda gerçekleşmesi için "ufukta çok fazla umut var" ifadesini kullandılar. 

Bu arada dünya çapında sağlık otoriteleri, çok daha kolay bulaşabilen mutasyona uğramış koronavirüs varyantlarının yayılmasından endişe duyuyor.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  yeni  virüs varyantlarının çocuklar ve ergenlere daha kolay bulaşıp bulaşmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor. AncakDSÖ tarafından geçen hafta açıklanan raporda   okulların kapatılmasının öğrencilerde sağlık sorunlarına ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceği endişesi dile getirilmişti. Aynı raporda, bu nedenle  okulların kapatılmasının "son çare olarak, belirli bir zamanla sınırlı ve sadece yoğun bulaşma alanlarında yerel düzeyde uygulanması gerektiğine" vurgu yapılmıştı.

Şu anda Almanya'da 14 Şubat'a kadar yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle okullar ve anaokulları kapalı. Sadece anne ve babaları çalışmak zorunda olan çocukların kabul edildiği acil sınıflar oluşturuldu. Bununla birlikte, vaka sayılarında kaydedilen azalma nedeniyle okulların yeniden aşamalı olarak normal eğitime geçmeleri  de tartışılıyor.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

DSÖ: 6-11 yaş aralığındaki çocuklar da maske takmalı

Pek çok ülkede okullar yeniden açılırken, DSÖ, 6-11 yaş arası çocukların maske takmasının koronavirüsün yayılmasını azaltacağı konusunda uyarıyor.  

Almanya hükümeti: Okulların kapatılması şarttı

Almanya’da hükümet, koronavirüs salgınına karşı dün alınan sert kararlar kapsamında, okul ve çocuk yuvalarının kapatılmasına yönelik eleştirilere karşı kendini savundu.  

Fransa okulları açık tutmak istiyor

AB üyesi pek çok ülkede okullar pandemi nedeniyle kapalıyken Fransa'da planlandığı gibi devam ediyor. Okulların kapatılması hükümet için son çare olarak görülüyor. Ancak bu stratejiye şüpheli bakanların sayısı artıyor.  

Benzer içerik

Schottland | Edinburgh Airpot

AB’den pandemiye karşı ek önlem önerileri 25.01.2021

AB Komisyonu mutasyona uğramış koronavirüsün Birlik içinde yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi yeni öneride bulundu. Buna göre Birlik içinde seyahat edeceklerden test ve karantina istenebilecek.

Champions League 8.12.-9.12. 2020

Korona Avrupalı futbol kulüplerinin gelirlerini vurdu 26.01.2021

Koronavirüs Avrupa'daki gelir şampiyonu futbol kulüplerini de vurdu. Deloitte'in raporuna göre stadyumların taraftarlara kapanması ve yayın haklarında yapılan indirimlerin maliyetinin 2 milyar euroyu aşması bekleniyor.

Frankreich Covid-19 | Schulen

Fransa okulları açık tutmak istiyor 24.01.2021

AB üyesi pek çok ülkede okullar pandemi nedeniyle kapalıyken Fransa'da planlandığı gibi devam ediyor. Okulların kapatılması hükümet için son çare olarak görülüyor. Ancak bu stratejiye şüpheli bakanların sayısı artıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Senatosu'nda Trump'ın ikinci azil soruşturması öncesinde senatörlerin yemini

Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'ın azline karşı

ABD Senatosu’ndan eski başkan Donald Trump’ın azli için başlatılan ikinci soruşturma sürecinin de başarısız olacağı yönünde işaret geldi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  