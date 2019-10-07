ABD’li senatörlerden Erdoğan’a yaptırım talebi

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekât başlatmasına tepki gösteren ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen Türk hükümet üyeleri ile askeri ve enerji alanında yaptırımlar öngören bir tasarı hazırladı.

Senatör Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye yönelik müdahalesi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar içeren tasarıyı" Senatör Chris Van Hollen ile hazırladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren isimler arasında bulunan Graham, "Yönetim Türkiye'ye karşı harekete geçmeyi reddederken, iki partiden de güçlü destek bekliyorum" ifadesini kullandı.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen de, "Kongre yeniden toplandığı zaman yaptırımlar öngören bu tasarı sunulacak. Askeri harekâta son vermesi ve çekilmesi, saldırılan bölgelerden savaşçılarını geri çekmesi ve trajik bir şekilde insanların hayatlarını kaybetmelerine dur denmesi için Türkiye'ye verilen açık bir mesaj olan tasarının derhal oya sunulması" gerektiğini ifade etti.



Yaptırımların uygulanabilmesi için tasarının Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Ancak yaptırımlara ilişkin yasalar Başkan Trump tarafından imzalanıyor.

Erdoğan ve bakanlara yaptırım talebi

Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın yanı sıra Demokrat Partilili Chris Van Hollen'ın Twitter hesaplarından paylaştığı tasarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'ı kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların ABD'deki mal varlıklarının dondurulması öngörülüyor.

Tasarıda Türk liderlere ABD vizesi konusunda ambargo uygulanması ve Erdoğan'ın mal varlığı hakkında rapor talep edildi.

Askeri ve enerji sektörüne yönelik yaptırımlar

Toplam sekiz maddeden oluşan tasarıda Türkiye ile askeri ilişkilere de yaptırım uygulanması istendi. Tasarıda, "Türk ordusuna satış yapan veya mali, maddi ya da teknik destek sağlayan veya bilerek ticari faaliyette bulunan kişilere yaptırım" uygulanacağı belirtildi.

Tasarı ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne savunma amaçlı teçhizat, hizmet ve teknoloji satmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarıda Türkiye'nin enerji sektörüne yaptırımlar da yer alıyor. "Türkiye'nin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan yerel petrol ve doğal gaz üretimine ürün, hizmet, teknoloji, bilgi ve başka türlü destek sağlayan yabancı kişi ve kuruluşlara" yaptırım uygulanması istendi.

Bunun yanı sıra Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulanması gerektiği belirtildi.

İnsani yardımlar, sağlık desteği, demokrasinin geliştirilmesi ve istihbarat paylaşımı alanlarında ise yaptırım uygulanmayacak.

DW,AFP,dpa/JD,GA

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