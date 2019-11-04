ABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin 13 Kasım'da Washington'da buluşmaya karar vermeleri sonrasında ABD'li senatörler davetin geri çekilmesi ve Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumental ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine yönelik haberlerin doğru olması durumunda Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Trump'ın Suriye’den asker çekme kararının en ateşli muhalifleri arasında yer alan söz konusu senatörler, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşan Kürt müttefiklerini yüz üstü bıraktığı eleştirisinde bulunmuştu.

Senatörlerin mektubunda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatta öngörülen "güvenli bölge" alanının dışında Türk güçlerin faal olduğu, "Türk askerleri ya da Türkiye destekli güçlerin Tel Tamer yakınlarındaki Kürt güçlere saldırdığı" yönündeki haberlere dikkat çekilerek "Başkan Trump çeşitli vesilelerle, Türkiye'nin taahhütlerine aykırı davranması durumunda 'Türk ekonomisini yok etme' tehdidinde bulunmuştur. Bu tutum gereğince ABD yönetimini 17 Ekim mutabakatının uygulanması için, sert ekonomik yaptırımları da içeren acil önlemler almaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Davet geri çekilsin talebi

Demokrat partili senatör Richard Blumenthal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı savaş suçu işlemekle suçlayarak Erdoğan'ı Washington’a davet eden Başkan Trump'ı eleştirdi. Blumenthal, "ABD, savaş suçları işlemiş birini Beyaz Saray'a davet ederek ödüllendirmemelidir. Trump'ın Erdoğan'ı akşam yemeğinde yedirip içirmedeki ısrarı, Türkiye’nin Suriye’deki saldırganlığının ve Kürt ortaklarımıza yönelik saldırılarının şoke edici bir şekilde göz ardı edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Demokrat partili senatör Chris Van Hollen da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kürtlerle düşmanlığın sona erdirilmesi" konusunu da ele aldıkları yönündeki açıklamasına istinaden, Erdoğan'ın Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani'yi öldürmek istediğini, Trump'ın daveti geri çekmesi gerektiğini kaydetti.

Van Hollen, "Erdoğan, bize IŞİD'le savaşta yardım eden Suriyeli Kürt güçlerin lideri General Mazlum'a suikast düzenlemek istediğini söyledi. Trump'ın kendi hükümeti Türk destekli güçlerin savaş suçu işlediğini kabul etti. Tüm senatörler Trump’ı (Erdoğan'a yapılan daveti) geri çekmeye çağırmalıdır" mesajı verdi.

DW,rtr/BK,JD

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