ABD'li senatörlerden Biden'a Türkiye ve F-16 mektubu

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 29 senatör Başkan Biden'a bir mektup yazarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını değerlendiremeyeceğini ifade etti.

ABD'li 29 senatör Başkan Joe Biden'a hitaben yazdıkları mektupta, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaması halinde ABD Kongresi'nin de F-16 savaş jetlerinin satışına onay veremeyeceğini ifade etti.

Senatörler mektupta "Türkiye'nin NATO üyelik protokollerini imzalaması halinde Kongre F-16 savaş jetlerinin satışını değerlendirebilir. Bunun yapılmaması, bekleyen satışın sorgulanmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mektupta ayrıca İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerinin imzalanmaması veya onay için bir takvim sunulmaması, Rusya'nın Ukrayna işgalini sürdürdüğü tarihin bu önemli anında İttifak'ın birliğini tehdit etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile verimli ve karşılıklı fayda sağlayan güvenlik ilişkisinin ABD'nin menfaatine olduğunun belirtildiği mektupta, "Türk hükümetinin İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz. Fakat Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü memorandumdan doğan yükümlülüklerini yerine getirmekteki eksikliği göz önünde bulundurulmalıdır; Türkiye katılım protokollerinin onay sürecini tamamlamadığını sürece Kongre gelecekte Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarını da içeren desteğini sürdürmeyi değerlendiremez" denildi.

"İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin öne sürdüğü şartları tam anlamıyla yerine getirebilmek içiniyi niyetli şekilde çaba gösterdiğiaçık" denilen mektupta "Aşikar durumdaki bu ilerleme sürecine karşın Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini onaylamadı ve protokollerin onayına ilişkin bir takvim sunma konusunda da isteksiz davrandı" ifadeleri yer aldı.

"İlişkimize gölge düşürüyor"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Türkiye'nin "değerli bir NATO üyesi" olduğunu ispat ettiğini belirten senatörler, "Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağlayan BM tahıl anlaşmasının uygulanmasına sunduğu katkıları takdir ediyoruz" dedi ancak Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumunun bu ilişkiye "gölge düşürdüğünü" ifade etti. Mektupta, "Türkiye'nin onayı geciktirmesi İttifak'ın güvenliği, Avrupa ve Putin'in tehditleri devam ederken dünyanın geri kalanı için bir risk doğuruyor" ifadeleri yer aldı.

ABD'li senatörler Biden'a Türkiye'yi daha hızlı hareket etmeye teşvik etmek için ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, ABD'nin NATO temsilciliği ve İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundu.

Mektubu kaleme alan senatörler arasında ABD Senatosu NATO Gözlemci Grubu'nun Eş Başkanları olan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis de bulunuyor.

İsveç ve Finlandiya , Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı. İki ülkenin üyeliğini veto eden Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kur'an yakma eyleminin ardından üç ülke arasında yürütülen görüşmeleri de askıya almıştı.

Reuters,DW/BÖ,EC