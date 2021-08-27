ABD’li Senatör Yunanistan’da Erdoğan liderliğini eleştirdi

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığının 200. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Atina'da bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Demokrat Partili Senatör Menendez, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de görevde olan siyasi liderliğin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı olmadığını söyledi.

"Elimizdeki realite ile baş etmek zorundayız”

Açıklamasında, "Biz hepimiz, doğu ile batı arasında köprü ve güçlü bir NATO müttefiki olan, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı, seküler bir hükümetin bulunduğu bir Türkiye arzuluyoruz” ifadelerine yer veren Menendez, "Ne yazık ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde bu söz konusu olmadı, bu nedenle biz elimizdeki realite ile baş etmek zorundayız” dedi.

"Tercih için dönüm noktası”

Dünya tarihinde, iki farklı görüş arasında tercih yapılması gereken bir dönüm noktasından bulunulduğunu söyleyen Menendez, şunları kaydetti:

"Bizim paylaştığımız görüşümüzü, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, bireylerin hayallerinin gerçekleşmesi ve toplumların buna imkan tanıması, alan yaratması oluşturuyor. Diğeri ise insanları tahakküm altına alan, ulusları ekonomik açıdan baskı altında tutan, hukuk devletini hem denizde hem de diğer yerlerde baltalayan otoriter görüştür.”

Senatör Menendez'in ziyareti sırasında Twitter üzerinden ABD-Yunanistan ilişkileri hakkında yaptığı paylaşımları da dikkat çekti.

İki ülke ilişkilerini "mükemmelliğin doruğunda” ifadeleriyle tanımlayan ABD'li senatör, "Aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı güçlüklerle karşı karşıyayız. Aynı çıkarlara sahibiz” mesajını verdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, bir diğer paylaşımında ise, Yunanistan ile ABD'nin "soykırım ve zulmün kökünü kurutmak, askeri hasmane tutumlara, ekonomideki yağmacı uygulamalara ve dijital otoriterliğe karşı koymak” için birlikte çalıştıklarına, bu nedenle de ilişkilerin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

AP/ DA, TY

©Deutsche Welle Türkçe