ABD'li senatör: Trump Suriye planında frene bastı

ABD'li senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin süreci yavaşlatma eğiliminde olduğunu öne sürdü.

Daha önce Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sert şekilde eleştiren Cumhuriyetçi senatör, ABD Başkanı ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği iki saatlik görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada daha ılımlı ifadeler kullandı.

Graham, "Hâlen bazı konularda farklı düşünüyoruz ama size şunu söyleyeyim: Başkan, Suriye konusunda uzun uzadıya düşünüyor. Askerlerimizi çekerken nasıl aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarlarımızı da gözetebileceğimizi düşünüyor" dedi.

"İşleri akıllı bir şekilde yavaşlattığımız düşüncesindeyim" diyen Graham, Trump'ın Suriye'deki Kürtlerin içinde bulundukları zor durumun farkında olduğunu belirtti. Senatör, Trump'ın IŞİD'in tamamen yenildiğinden emin olmadan ABD askerlerini Suriye'den çekmeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Graham, "Başkan işin bitirilmesi gerektiğini anlıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye’nin YPG ile çatışmayacağından emin olmak istiyor"

Graham ayrıca Trump'ın ABD askerleri Suriye'den çıktıktan sonra Türkiye'nin YPG güçleriyle çatışmayacağından emin olmak istediğini belirtti. ABD'li senatör, bu nedenle Trump'ın, Türkiye'nin kendi çıkarlarını koruyabilmesi için bölgede bir tampon bölge edineceği yönünde Ankara'ya güvence verdiğini söyledi.

Graham, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Twitter'da da paylaşımlarda bulundu. ABD'li senatör şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Suriye'den olası bir çekilmenin az çok şunları sağlandığından emin olacak:

1) IŞİD'in kalıcı olarak ortadan kaldırılması

2) Boşluğu İran'ın doldurmaması ve

3) Kürt müttefiklerimizin korunması."

Graham, "Başkan Trump, çekilirken bu üç hedefin gerçekleştirilmesi için komutanlarımızla ve müttefiklerimizle konuşuyor" diye ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den "temkinli ve kontrollü bir çekilme" gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu. Reuters haber ajansı, seçenekler arasında 120 günlük bir çekilme planı bulunduğunu bildirdirmişti. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililere göre, Amerikalı komutanlar IŞİD'le savaşan YPG'lilere ABD tarafından verilen silahların geri alınmaması yönünde tavsiyede bulundu.

"İsrail için kâbus olur"

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi ve ABD'nin ulusal güvenlik politikalarında etkili bir isim olan Graham, geçmişte Trump'ı sık sık eleştiren bir siyasetçiydi. Ancak son dönemde Trump'ı birçok konuda savunan Graham, ABD Başkanı'nın karar verme sürecinde kulak verdiği isimler arasına girmişti.

Trump'la görüşmesinden önce ABD Başkanı'nı defaatle Suriye'den çekilme kararını gözden geçirmeye davet eden Graham, Pazar sabah saatlerinde Amerikan medyasına verdiği demeçlerde Suriye'deki Kürtler ve İsrail konusunda uyarılarda bulundu.

Graham, CNN'de katıldığı programda, Suriye'nin İran'a bırakılmaması gerektiğini ifade ederek "Bu, İsrail için kâbus olur" dedi. ABD'li senatör, "Ve günün sonunda, Kürtleri bırakıp terk edersek ve katledilirlerse, gelecekte bize kim yardım edecek?" diye ekledi. Graham, Trump'la görüşmesinden önce katıldığı bir başka televizyon kanalı olan ABC'de ise "Şu an Suriye'den ayrılırsak, Kürtler katledilecek" demişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın hafta sonunda Türkiye ve İsrail'de yapacağı görüşmelerde Trump'ın Suriye konusundaki planlarının ele alınması bekleniyor.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,GA

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