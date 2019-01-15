ABD'li senatör Kanter için Trudeau'dan güvence istedi

ABD'li senatör Ron Wyden, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı basketbolcu Enes Kanter konusunda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya mektup yazdı. Oregon senatörü Wyden, Kanter'in forma giydiği Portland Trail Blazers'ın NBA finaline kalması hâlinde 26 yaşındaki basketbolcunun güvenli bir şekilde Kanada'ya girebilmesinin sağlanmasını talep etti.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinin kulübü olan Trail Blazers'ın finalde Kanada ekibi Toronto Raptors ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Trudeau'ya gönderdiği mektupta, Kanter'in geçen Mart ayında güvenlik endişeleri nedeniyle Kanada'daki bir NBA maçına gitmediğine dikkat çeken Wyden, Portland Trail Blazers ve Toronto Raptors'ın finale kalması durumunda İsviçre doğumlu basketbolcunun bir kez daha benzer kaygılarla hareket etmek zorunda kalacağını belirtti.

Türkiye, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle geçen Ocak ayında Kanter hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarmıştı. Kanter'in Türk pasaportu da 2017 yılında iptal edilmişti.

Senatör Wyden, Kanter'in henüz ABD pasaportu çıkartamadığını belirtti. Wyden'ın sözcüsü Hank Stern, Kanter'in NBA finali için Kanada'ya gitmesi durumunda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu tarafından çıkarılan bir belgeyle bu ülkeye seyahat edebileceğini söyledi. Stern, basketbolcunun Kanada'dan ABD'ye ise yeşil kart ile dönebileceğini ifade etti.

Kanada hükümeti talebi değerlendiriyor

Associated Press'in haberine göre, Kanada hükümetinden üst düzey bir yetkili, ellerine ulaşan mektubu değerlendirdiklerini belirtti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ve konuya dair ilk izlenimlerini aktaran yetkili, Interpol'un kırmızı bülten sisteminin suistimal edildiğine dair bulgular olduğunu ancak kesin görüş için daha detaylı bir inceleme yapmaları gerektiğini söyledi.

Kanadalı yetkili, hakkında uluslararası kırmızı bülten çıkarılan bir kişinin tutuklanıp tutuklanmamasına dair kararın devletlere ait olduğunu hatırlattı. Yetkili, "Uygulanıp uygulanmayacağına Kanada karar verecek" dedi.

NBA'de Portland Trail Blazers, Batı Konferansı Final Serisi'ndeki ilk maçında Salı gecesi Golden State Warriors'a 116-94 yenildi. Doğu Konferansı Final Serisi'nin ilk maçı ise bu gece Toronto Raptors ile Milwaukee Bucks arasında oynanacak. Bu turları geçecek ekipleri karşı karşıya getirecek olan NBA Final Serisi, 30 Mayıs'ta başlayacak.

Portland Trail Blazers taraftarı olan ve sık sık maçlara da giden Wyden, geçtiğimiz günlerde Kanter ile çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında sık sık Erdoğan için "diktatör" tabirini kullanan ve Fethullah Gülen'e yönelik bağlılığını dile getiren Kanter, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, kendisini "reddeden" ailesine tepki göstermişti. Basketbolcu, Gülen yapılanmasını kastederek "Hizmet" için canını feda edeceğini belirttiği açıklamayı "Enes (Kanter) GÜLEN" imzasıyla yayımlamıştı.

DW,AP/CÖ,GA

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