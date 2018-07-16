ABD'li senatör John McCain hayatını kaybetti

Amerikan siyasetine yön veren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi senatör John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetti.

McCain'e Temmuz 2017'de beyin kanseri teşhisi konmuştu. Senatör Aralık ayından beri evinde tedavi görüyordu. Ailesi cuma günü yaptığı açıklamada, McCain'in isteği üzerine kanser tedavisine son verildiğini duyurmuştu.

Vietnam'da beş yılı aşkın süre savaş esiri olarak tutulan McCain, bu sene yayımlanan anılarında "Büyük tutkular, inanılmaz mucizeler gördüm, bir savaşta savaştım ve barışa yardımcı oldum. Amerika'nın hikâyesinde kendime küçük bir yer edindim" ifadesini kullanmıştı.

35 yıllık siyasi kariyeri bulunan McCain, 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak Demokrat Barack Obama'ya karşı yarışmıştı. Ancak seçimi Obama kazanmıştı.

McCain'in kullandığı bombardıman uçağı 1967 yılında Kuzey Vietnam'da düşürülmüştü. Kolları ve bir bacağı kırılan McCain, beş yılı aşkın süre savaş esiri olarak tutulmuştu.

Trump'a tepkiliydi

McCain, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren az sayıdaki Cumhuriyetçi'den biriydi. McCain "saf" ve "egoist" olmakla eleştirdiği Trump'ı otokratlara sempati duymakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, McCain'in ölümünün ardından paylaştığı Twitter mesajında Cumhuriyetçi senatörün ailesine "en derin sempati ve saygılarını" iletti.

Yaşayan tüm ABD eski başkanları McCain için taziye mesajları yayımladı. Obama "Hepimiz ona borçluyuz" derken, "Tüm farklılıklarımıza rağmen daha yüksek bir şeye olan sadakati paylaştık - Amerikalıların ve göçmenlerin benzer şekilde kuşaklar boyunca savaştığı, savunduğu ve kendini kurban ettiği idealler için" ifadesini kullandı.

Eski Başkanlardan George W. Bush ise McCain için "Derin inançlı bir adamdı ve en yüksek mertebeden bir vatanseverdi" dedi.

George H. W. Bush ve Bill Clinton da yayımladıkları mesajlarda taziyelerini sundu.

Senatörün ölümü dünyada da yankı buldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg McCain'in bir NATO destekçisi olarak hatırlanacağını belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 81 yaşında ölen ABD'li senatörün yaşamı boyunca yaptığı kamu hizmetinin "milyonlara ilham kaynağı" olduğunu söyledi.

AFP,rtr/SSB,CÖ

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