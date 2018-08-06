ABD'li savcı: Flynn Türkiye konusunda da yalan söyledi

ABD'de Rusya'nın 2016'daki seçimlere olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'ın soruşturma kapsamında itirafçı olmayı kabul eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in hapis cezası almaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Savcı Mueller, mahkemeye sunduğu görüşünde Flynn'in, "Trump'ın seçim kampanyasıyla ilişkili şahıslar ve Rus hükümeti arasındaki işbirliği ya da bağlantılarla ilgili olarak" soruşturmaya "önemli" katkılarda bulunduğunu belirtti.

Savcı Mueller tarafından mahkemeye sunulan belgede, Flynn'in "Trump'ın geçiş dönemi ekibi ile Rus hükümet yetkilileri arasındaki ilişkinin içeriği ve bağlamı konusunda ilk elden bilgi" sağladığı ifade edildi.

Mueller'in ofisinden yapılan açıklamada, savcılarla 19 kez görüşen Flynn'in başka soruşturmalarla ilgili de yardımda bulunduğu belirtildi.

Flynn'in, Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Trump'ın yemin töreninden dört gün sonraki FBI sorgusunda, 24 Ocak 2017'de Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Aralık 2016'da gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüşmelerde, Flynn'in, Rusya'ya Obama yönetimi tarafından uygulanacak yaptırımların Trump döneminde kaldırılacağına dair güvence verdiği belirtiliyor.

Flynn, Kislyak'la yaptığı görüşme konusunda üst düzey Beyaz Saray yetkililerine de yalan söylediğinin öne sürülmesinin ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Böylece Flynn, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak sadece 24 gün görev başında kalabilmişti.

"Türkiye projesi"

Savcı Mueller, Flynn'in Mart 2017'de ise Türkiye ile ilgili bir konuda yalan söylediğini belirtti.

"Sanık, Adalet Bakanlığı'na ikinci kez bir dizi yalan ifadeyi ise Türkiye Cumhuriyeti ile temasları konusunda verdi" diyen Mueller, 7 Mart 2007'de Flynn'in kendi adını taşıyan danışmanlık şirketi Flynn Intel Group'un, "esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin yararına yürüttüğü bir projeyle ilgili Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) gereğince sunduğu belgelerde maddi olarak yanlış ifadeler kullandığını" bildirdi.

Savcı Mueller, "Türkiye projesi" olarak adlandırdığı bu projeyle ilgili ABD Adalet Bakanlığı'ndan saklanan bilgileri şöyle aktardı:

"Sunulan belgelerde, kendisi ve şirketinin Türkiye projesi üzerine Ağustos 2016'da, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden kısa süre sonra çalışmaya başladığını ifşa etti. Proje yaklaşık üç ay sürdü ve sanık ile şirketine bu iş karşılığında 530 bin dolar ödendi. FARA'ya sunulan belgelerde, Türkiye projesinin Türkiye Cumhuriyeti'nden yetkililerin kontrol ve idaresinde yürütüldüğü gerçeği ise yer almadı."

O dönemde Flynn'in "dış politika ve ulusal güvenlik konularında kamuoyuna görüş bildiren" Trump'ın seçim kampanyası için ulusal güvenlik danışmanlığı yaptığını hatırlatan Mueller, "Sanığın Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkisi tam da bu nedenle, FARA'nın kamuya sağlamasının amaçladığı bilgi çeşitleri arasına giriyor" diye ekledi.

Savcı, FARA'nın amacının, kamuoyunu ya da izlenecek politikaları etkilemek hedefiyle yürütülen bir propaganda varsa bunun arkasındaki yabancı şahıs, kuruluş ya da hükümetlerin kim olduğu konusunda ABD yönetimi ve ABD halkını bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Flynn'in Gülen'le ilgili makalesi

Mueller, Flynn'in, ABD'de seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016'da Washington merkezli yayın organı The Hill'de yayımlanan makalesine ilişkin de görüş bildirdi.

Savcı, Flynn'in, "Türkiye projesi" için yazdığı makalede, Türkiye tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak görülen Fethullah Gülen'in ABD'den gönderilmesi için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Ancak darbe girişimindeki sorumluluğunun "büyük bir tartışma konusu" olduğunu savunan Mueller, Flynn'in bu makaleyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kamuoyu görüşünü şekillendirme çabalarına önemli bir destek verdiğini ifade etti.

ABD'li savcı Mueller, Flynn'in, köşe yazısını "Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye projesi" için kaleme almış olmasına karşın, FARA'ya sunduğu belgelerde bu makaleyi kendi insiyatifiyle yazdığını belirterek yalan bildirimde bulunduğunu belirtti.

Flynn, Aralık 2017'de, FBI'a yalan söylediğini kabul edip itirafçı olarak soruşturmada savcılıkla işbirliğine gitmişti. Flynn hakkındaki karar, Columbia Bölge Mahkemesi tarafından 18 Aralık'ta verilecek.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe