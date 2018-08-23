 ABD’li sözcü: TSK ile ilişkimiz krizden etkilenmedi | DÜNYA | DW | 23.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD’li sözcü: TSK ile ilişkimiz krizden etkilenmedi

IŞİD ile mücadele koalisyonunun ABD’li sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile işbirliğinin siyasi gerilimden etkilenmediğini, Menbiç için ortak hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

default

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliğinin Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilimden etkilenmediğini açıkladı.

Ryan, aralarında DW Türkçe'nin de bulunduğu basın kuruluşlarından gazetecilerin katıldığı telefon konferansında IŞİD ile mücadelede gelinen noktayı ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. 

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin IŞİD’e karşı ortaklaşa yürütülen mücadeleyi etkileyip etkilemediği sorusunu yanıtlayan Ryan, “Biz Türk Silahlı Kuvvetleriyle her gün birlikte çalışıyoruz. Yaşanan, askeri nitelikte bir gerilim değil. Konuyu daha çok siyasi bir gerilim olarak değerlendiriyorum” dedi. 

"Türk muhataplarımızla her şey yolunda"

Ankara-Washington hattında yaşanan krizin iki ülke arasında istihbarat ve terörle mücadele alanlarındaki bilgi paylaşımını sekteye uğratabileceği yorumlarını değerlendiren Albay Ryan, “Bizim Türk muhataplarımızla her şey iyi, gayet yolunda, bu nedenle bu iddiaların hiç bir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi. 

"Menbiç hazırlığı sürüyor

Türkiye ile ABD arasında Menbiç mutabakatı doğrultusunda atılan adımlara da değinen sözcü Ryan, Menbiç’te ABD ile Türk askerlerinin müşterek devriye faaliyetlerine ilişkin ön çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ryan “Her iki taraf bölgede istikrar ve güvenliğin teminini sağlayacak sürdürülebilir bir anlaşmaya bağlı” diye konuştu. 

Bugüne kadar Türkiye’ye verilen söz doğrultusunda kaç YPG’linin Menbiç’ten ayrıldığı sorusuna ise ABD’li sözcü, “YPG ile çalışmadığımız için onlar adına konuşamam ama bu konu Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın çerçevesinde yer alıyordu. Koalisyon sözcüsü olarak daha fazla ayrıntıya giremem” dedi. 

“El-Bağdadi etkisiz

Sözcü Ryan’a, IŞİD lideri el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen, “cihada devam” mesajı verilen ve Batılı ülkelere karşı terör saldırısı çağrısının yer aldığı sesli kayıt da soruldu. 

“Yaşıyor olsun ya da olmasın, bizim görevimiz IŞİD’i yenilgiye uğratmak ve bunu yapacağız” diyen Ryan, “Bizim tahminimize göre Bağdadi’nin liderliği söz konusu değil, o işe yaramaz, etkisiz… IŞİD liderliğinden yapılan herhangi bir değerlendirme konusunda çok da endişeli değiliz. Zaten onun yerine gelecek isimleri kendileri açıkladılar bir kaç hafta önce. Yani bunun bizim buradaki mücadelemize herhangi bir etkisi olacağı kanaatinde değiliz” görüşünü aktardı. 

Son muharebe

IŞİD’in Suriye’den tamamıyla tasfiyesini amaçlayan son muharebeye hazırlandıklarını anlatan Albay Ryan, “Bu çetin bir çatışma olacak. IŞİD’in son çırpınışları olacak… Ama askeri olarak onları yeneceğimizi biliyoruz” dedi. 

Son muharebeye hazırlık sürecinin biraz zaman aldığına dikkat çeken sözcü Ryan, “Harekatı başlatmadan önce güçlerimizin bu harekata gerektiği gibi hazırlıklı olmasını istiyoruz. Bir de tabii ki sivillerin operasyonun yapılacağı bölgeden güvenli bir şekilde çıkabilmesi de önem taşıyor. Bu bizim ana önceliklerimizden birini oluşturuyor” diye konuştu.

Uluslararası çözüm vurgusu

ABD'li Albay ayrıca IŞİD meselesinin Suriye ve Irak ile sınırlı bir konu olmadığını, uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı, “IŞİD uluslararası bir sorun ve bu nedenle uluslararası çapta bir çözüm bulunması gerekmekte. Savaş Irak ve Suriye’de yürütülüyor. Bizim burada IŞİD’i tamamıyla tasfiye etme hedefimiz zaten başka bölgelere gitmelerini engellemeyi öngörüyor” görüşünü aktardı.

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen mücadele ile IŞİD’den kurtarılan bölgelerin istikrara ve güvenliğe kavuşturulması çabaları hakkında da bilgi veren Ryan, “Irak ve Suriye’de istikrarı sağlama çalışmaları, IŞİD’in yeşermesini sağlayan koşulların yeniden oluşumunu engellemeyi hedefliyor” dedi. 

Suriye’de de hayat kurtarmaya, temel ihtiyaçların karşılanmasına odaklanıldığını, Irak’ta da ülke genelinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten sözcü Ryan, “Özellikle IŞİD ile mücadelede zarar görmüş olan altyapıya odaklanılıyor, bu sayede su ve elektrik gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor” diye konuştu.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ankara'dan ABD'ye ekonomik savaş suçlaması

Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, Bolton’a verdiği yanıtta ABD’nin yargı sürecini yok sayarak taleplerde bulunmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Kalın ABD’yi Türkiye’ye ekonomik savaş açmakla suçladı. (23.08.2018)  

Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye taviz yok

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaşanan Brunson krizine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Reuters'a konuşan Trump, ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye tavizde bulunmayacaklarını söyledi. (20.08.2018)  

Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

ABD ile yaşanan papaz Brunson krizinde Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurmak için hazırlanan tasarıyı onayladı. Gözler, Pentagon'un hazırlayacağı rapora çevrildi. (14.08.2018)  

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Türkiye'den yanıt

Türkiye, ABD Hazine Bakanı'nın dünkü yaptırım tehdidine cevap verdi. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'ye şu ana kadar aynı şekilde karşılık verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi. (17.08.2018)  

Selçuki: Trump AB ile Türkiye'yi yakınlaştırdı

ABD ile yaşanan krizi DW Türkçe'ye değerlendiren EDAM Yönetim Kurulu üyesi Can Selçuki, ABD Başkanı Donald Trump "çok zor bir işi becererek Türkiye ile AB'yi yakınlaştırdı" diyor. (17.08.2018)  

Pentagon Sözcüsü: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Menbiç'teki varlığının tüm taraflara açık bir şekilde ifade edildiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Afrin'de yaşananların endişe verici olduğunu bildirdi. (19.03.2018)  

Benzer içerik

Abu Bakr Al Bagdadi Videostill 05.07.2014

Bağdadi'den bir yıl sonra ses kaydı 23.08.2018

Yaklaşık bir yıl sonra ilk kez IŞİD lideri el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen sesli bir açıklama yayınlandı. Ses kaydında “cihada devam” çağrısı yapılıyor.

Syrien US-Streitkräfte errichten eine neue Basis in Manbidsch

ABD Suriye'ye mali desteği kesti 17.08.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi istikara kavuşturma projelerine bundan böyle maddi destek sağlanmayacağını açıkladı. Diğer yandan Bakan'ın Suriye özel temsilciliğine eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey atandı.

Syrien IS Terroristen

BM: Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın IŞİD'li var 14.08.2018

Birleşmiş Milletler'in IŞİD hakkında yaptığı son araştırma örgütün Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın üyesi olduğunu gösterdi. IŞİD'in Afganistan, Yemen ve Libya'da da varlığı sürüyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge Flüchtlingslager Kinder (Reuters/M. Djurica)

UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

UNICEF Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yaptı. 14 yaşından küçükler için eğitim planı büyükler için ise okul bulunmuyor. 

FOTO-GALERİ

Italien Slum in Foggia für Arbeiter aus Afrika (Reuters/A. Bianchi)

İtalya'da sığınmacıların "domates gettosu"

İtalya'nın en büyük domates üreticilerinden olmasını sağlayan sığınmacılar insanlık dışı şartlarda yaşıyor. 