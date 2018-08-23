ABD’li sözcü: TSK ile ilişkimiz krizden etkilenmedi

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliğinin Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilimden etkilenmediğini açıkladı.

Ryan, aralarında DW Türkçe'nin de bulunduğu basın kuruluşlarından gazetecilerin katıldığı telefon konferansında IŞİD ile mücadelede gelinen noktayı ve güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin IŞİD’e karşı ortaklaşa yürütülen mücadeleyi etkileyip etkilemediği sorusunu yanıtlayan Ryan, “Biz Türk Silahlı Kuvvetleriyle her gün birlikte çalışıyoruz. Yaşanan, askeri nitelikte bir gerilim değil. Konuyu daha çok siyasi bir gerilim olarak değerlendiriyorum” dedi.

"Türk muhataplarımızla her şey yolunda"

Ankara-Washington hattında yaşanan krizin iki ülke arasında istihbarat ve terörle mücadele alanlarındaki bilgi paylaşımını sekteye uğratabileceği yorumlarını değerlendiren Albay Ryan, “Bizim Türk muhataplarımızla her şey iyi, gayet yolunda, bu nedenle bu iddiaların hiç bir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"Menbiç hazırlığı sürüyor”

Türkiye ile ABD arasında Menbiç mutabakatı doğrultusunda atılan adımlara da değinen sözcü Ryan, Menbiç’te ABD ile Türk askerlerinin müşterek devriye faaliyetlerine ilişkin ön çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ryan “Her iki taraf bölgede istikrar ve güvenliğin teminini sağlayacak sürdürülebilir bir anlaşmaya bağlı” diye konuştu.

Bugüne kadar Türkiye’ye verilen söz doğrultusunda kaç YPG’linin Menbiç’ten ayrıldığı sorusuna ise ABD’li sözcü, “YPG ile çalışmadığımız için onlar adına konuşamam ama bu konu Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın çerçevesinde yer alıyordu. Koalisyon sözcüsü olarak daha fazla ayrıntıya giremem” dedi.

“El-Bağdadi etkisiz”

Sözcü Ryan’a, IŞİD lideri el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen, “cihada devam” mesajı verilen ve Batılı ülkelere karşı terör saldırısı çağrısının yer aldığı sesli kayıt da soruldu.

“Yaşıyor olsun ya da olmasın, bizim görevimiz IŞİD’i yenilgiye uğratmak ve bunu yapacağız” diyen Ryan, “Bizim tahminimize göre Bağdadi’nin liderliği söz konusu değil, o işe yaramaz, etkisiz… IŞİD liderliğinden yapılan herhangi bir değerlendirme konusunda çok da endişeli değiliz. Zaten onun yerine gelecek isimleri kendileri açıkladılar bir kaç hafta önce. Yani bunun bizim buradaki mücadelemize herhangi bir etkisi olacağı kanaatinde değiliz” görüşünü aktardı.

Son muharebe

IŞİD’in Suriye’den tamamıyla tasfiyesini amaçlayan son muharebeye hazırlandıklarını anlatan Albay Ryan, “Bu çetin bir çatışma olacak. IŞİD’in son çırpınışları olacak… Ama askeri olarak onları yeneceğimizi biliyoruz” dedi.

Son muharebeye hazırlık sürecinin biraz zaman aldığına dikkat çeken sözcü Ryan, “Harekatı başlatmadan önce güçlerimizin bu harekata gerektiği gibi hazırlıklı olmasını istiyoruz. Bir de tabii ki sivillerin operasyonun yapılacağı bölgeden güvenli bir şekilde çıkabilmesi de önem taşıyor. Bu bizim ana önceliklerimizden birini oluşturuyor” diye konuştu.

Uluslararası çözüm vurgusu

ABD'li Albay ayrıca IŞİD meselesinin Suriye ve Irak ile sınırlı bir konu olmadığını, uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı, “IŞİD uluslararası bir sorun ve bu nedenle uluslararası çapta bir çözüm bulunması gerekmekte. Savaş Irak ve Suriye’de yürütülüyor. Bizim burada IŞİD’i tamamıyla tasfiye etme hedefimiz zaten başka bölgelere gitmelerini engellemeyi öngörüyor” görüşünü aktardı.

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen mücadele ile IŞİD’den kurtarılan bölgelerin istikrara ve güvenliğe kavuşturulması çabaları hakkında da bilgi veren Ryan, “Irak ve Suriye’de istikrarı sağlama çalışmaları, IŞİD’in yeşermesini sağlayan koşulların yeniden oluşumunu engellemeyi hedefliyor” dedi.

Suriye’de de hayat kurtarmaya, temel ihtiyaçların karşılanmasına odaklanıldığını, Irak’ta da ülke genelinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten sözcü Ryan, “Özellikle IŞİD ile mücadelede zarar görmüş olan altyapıya odaklanılıyor, bu sayede su ve elektrik gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor” diye konuştu.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe