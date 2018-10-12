 ABD′li papaz Brunson ülkesine Almanya üzerinden dönüyor | TÜRKİYE | DW | 13.10.2018

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TÜRKİYE

ABD'li papaz Brunson ülkesine Almanya üzerinden dönüyor

Serbest bırakılan ABD’li papaz Brunson Almanya’da mola vermesinin ardından ülkesine dönüyor. Bugün Washington’da Brunson’ı kabul etmesi beklenen Trump, papazın serbest bırakılması için Türkiye ile "anlaşma yok" dedi.

Türkei Izmir Freilassung Ausreise Andrew Brunson Flughafen (picture-alliance/AA/E. Atalay)

İki yılı aşan tutukluluğun ardından serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson, ülkesine dönmek üzere askeri uçakla Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk olarak Almanya'ya geldi. Cuma gecesi Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssüne inen papaz Brunson ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılandı.

Büyükelçi Grenell Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papaz Brunson ve eşine yakıt ikmali için indikleri Almanya’da karşıladığını" belirterek, Brunson’ın "yakında evinde" olacağını ifade etti. Grenell, Brunson’a ABD bayrağı hediye ettiğini ve onun bayrağı "hemen öptüğünü" aktardı.

Papaz Brunson’ın avukatı Cem Halavurt’un verdiği bilgilere göre, Brunson’ın uçağı Ramstein'nın ardından doğrudan ABD'ye gidecek.

Brunson'ın yerel saatle öğle üzeri Washington yakınlarındaki Andrews askeri üssüne ineceği tahmin ediliyor. Brunson’ın ABD’ye ulaşmasının ardından Başkan Donald Trump tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

"Hiçbir anlaşma yok"

Başkan Trump, Cuma günü Cincinnati'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haberler iyi, papaz Brunson şimdi havada" diyerek, Brunson’ın "muhtemelen Cumartesi günü Oval Ofis'e geleceğini" söyledi.

Trump, Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde bir anlaşma yapılıp yapılmadığı şeklindeki soruya ise "Hiçbir anlaşma yapılmadı. Hiçbir anlaşma yok. Ama onu iyi bir halde aldığımız için çok memnunuz" dedi.

Türkei Izmir Freilassung Ausreise Andrew Brunson (Getty Images/AFP/B. Kilic)

Andrew Brunson

Cuma günü serbest bırakılmıştı

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan sonra ev hapsinde tutulan Brunson hakkında, Cuma günü İzmir'deki mahkemede çıktığı dördüncü duruşmada ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılması kararı verilmişti. Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak" suçlamaları yöneltiliyordu.

ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. Brunson'ın serbest bırakılmasını talep eden ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu karar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı çelik ihracatında da ek vergi getirilmişti.

AFP,rtr/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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