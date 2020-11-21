 ABD’li kurumdan alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı | DÜNYA | DW | 20.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD’li kurumdan alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Covid-19 aşısının neden olduğu alerjik reaksiyonları incelediklerini ve alerji geçmişi olan kişilere tavsiyelerini açıkladı.

default

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Covid-19 aşısının neden olduğu alerjik reaksiyonların ardından tavsiyelerini açıkladı.

Merkez Covid-19 aşısı olduktan sonra hastanede tedavi gerektirecek derecede şiddetli alerjik reaksiyon gösterenlerin ikinci dozu yaptırmaması gerektiğini belirtti.

CDC, Covid-19 aşısına şiddetli alerjik reaksiyon gösteren kişilerin bu aşının bileşiminde bulunan maddelerin olduğu aşı formülasyonlarından kaçınmalarını tavsiye etti. ABD'de iki aşı acil kullanım onayı ile kullanılmaya başlanmıştı.

CDC şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin Covid-19 aşısını olmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye etti. CDC gıda, evcil hayvan, latex veya çevre koşullarına karşı şiddetli alerjisi olanlarla ağız yoluyla alınan ilaçlara alerjisi olanların ve aile geçmişinde alerjik vakalar bulunanların hala aşılanabileceğini belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'de bu hafta Pfizer ve Biontech aşısının uygulandığı kişilerin gösterdiği beş alerjik reaksiyonu incelemeye aldı.

FDA Cuma günü yaptığı açıklamada Moderna'nın aşısının, aşının bileşenlerine karşı şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere uygulanmayacağını duyurdu.

İngiltere sağlık düzenleyecisi ise Pfizer ve Biontech'in aşısının ilaç veya gıdaya karşı şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara uygulanmayacağını açıklamıştı.

Reuters / SSB, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Moderna aşısına ABD'den onay

ABD'de BioNTech-Pfizer aşısından sonra Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına da FDA tarafından ruhsat verildi. Aşının ülke çapında dağıtımına başlandı.  

ABD'de Covid-19 karşı ilk aşılar bugün yapılacak

Büyük bir operasyonla ülke çapında dağıtımı devam eden BioNTech-Pfizer aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına ve bakım evlerinde kalanlara yapılacak. Mart'a kadar 100 milyon Amerikalının aşılanması planlanıyor.  

FDA'dan Moderna aşısı için yeşil ışık

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'li Moderna şirketinin aşısına acil kullanım izni verilmesi için yeşil ışık yaktı. Aşının yüzde 94,1 oranında etkili olduğu teyit edildi.  

Pfizer ile BioNTech'in aşısına ABD'de de onay

BioNTech ile Pfizer'in ortak geliştirdiği korona aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay çıktı. İlk aşılamaların 24 saat içinde başlaması bekleniyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

ABD’de aşı direnişi | “Zorlama olursa iç savaş çıkar“  

Benzer içerik

USA Coronavirus Impfstoff-Test

Koronavirüs aşısı: Gerçekler ve mitler 21.11.2020

Aşının insan DNA'sını değiştireceği iddiasından Peru'daki zorunlu aşı haberlerine kadar sosyal medyada aşı hakkında konuşulanların ne kadarı gerçeği yansıtıyor? DW iddiaların perde arkasını araştırdı.

Symbolbild | Lateinamerika - Coronavirus - Impfung Astrazeneca

Oxford'un koronavirüs aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor 23.11.2020

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının yüzde 70 koruma sağladığı bildirildi.

Symbolbild | Lateinamerika - Coronavirus - Impfung Astrazeneca

Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek 27.11.2020

İngilitere'de Astrazeneca tarafından geliştirilen korona aşısı, pandemiyle mücadelede umut vermişti. Ancak aşıya yönelik eleştiriler artıyor. İngiltere hükümeti de aşının tekrar incelenmesine karar verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Afganistan’da bombalı araç saldırısı: En az 9 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca konulan bombanın patlatılması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  