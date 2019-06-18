 ABD’li komutan: S-400 anlaşmazlığı konusunda diyalog sürüyor | DÜNYA | DW | 18.06.2019

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DÜNYA

ABD’li komutan: S-400 anlaşmazlığı konusunda diyalog sürüyor

NATO Avrupa Mütttefik Kuvvetler Hava Komutanı Wolters, ABD-Türkiye arasında S-400 anlaşmazlığına ilişkin diyaloğun sürdüğünü söyledi. Wolters'e göre iki ülkenin savunma bakanları konuyu NATO toplantısında ele alabilir.

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NATO Avrupa Mütttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemlere ilişkin yaşanan anlaşmazlık konusunda Washington ile Ankara'nın temaslarının sürdüğünü söyledi. 

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mevkidaşı Hulusi Akar ile Ankara'nın planlarına ilişkin iletişim halinde olduğunu belirten Bakan, ikilinin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşecek NATO toplantısında bir araya gelebileceğini açıkladı.

F-35'lerle S-400'leri aynı yere yerleştirmeyeceklerini vurgulayan komutan, detaylara ilişkin Akar ve Shanahan arasındaki diyaloğun devam edeceğini ifade etti.

Wolter, Washington'dan yapılan, Türkiye'nin tercihini S-400'lerden yana karar alması halinde F-35'lerin teslimatının durdurulabileceği yönündeki açıklamalara karşın NATO ile ABD'nin savunma ilişkisinin "kesinlikle pozitif ve sağlam" olduğunun altını çizdi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Washington-Moskova üçgeninde krize neden olan S-400 hava savunma sistemi konusunda Türkiye'nin "sonuçları ne olursa olsun" hiçbir şekilde geri adım atmayacağını söylemişti.

S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD Savunma Bakanlığı, Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunarak Türkiye'ye bu sistemden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

rtr/SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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