 ABD′li komutan: IŞİD′le savaş sona ermekten çok uzak | DÜNYA | DW | 07.03.2019

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DÜNYA

ABD'li komutan: IŞİD'le savaş sona ermekten çok uzak

Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, IŞİD'le savaşın sona ermekten uzak olduğunu söyledi.

ABD'li Orgeneral Joseph Votel

ABD'li Orgeneral Joseph Votel

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel IŞİD'e karşı verilen savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu söyledi. Suriye'deki ana üsleri yok edilmiş olmasına rağmen cihatçıların yeniden güçlenmeye hazır olduğunu dile getiren Votel, "Halifeliği fiziksel olarak azaltmak büyük bir askeri başarı. Ancak IŞİD ve şiddet yanlısı aşırıcılığa karşı savaş sona ermekten çok uzak ve görevimiz hâlâ aynı" diye konuştu.

Votel, IŞİD militanlarının sahadaki durumuna ilişkin de bilgi verdi. Votel, örgütün kontrolündeki son bölgelerden çıkarılan IŞİD'lilerin radikalleşmiş bir şekilde varlığını sürdürdüğünü söyledi. Votel, "Büyük ölçüde dağılmış ve bölünmüş örgüte yönelik operasyonu sürdürmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. 

Votel, Suriye'deki yabancı IŞİD'lilerin ve ailelerinin gizli bir sorun teşkil ettiğine de dikkat çekti. ABD'li orgeneral, "Bana göre bu ciddi bir kuşak problemi. Eğer iyi bir şekilde ele alınmazsa geleceğe yönelik aşırıcılığın tohumlarını ekebilir" değerlendirmesini yaptı. 

ABD askerleri ne zaman Suriye'den çekilecek?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel Amerikan askerlerini belli bir tarihte Suriye'den çekme konusunda bir baskı olmadığını da söyledi. Votel, "Belirli bir zamanda belirli bir tarihte gerçekleştirmemiz konusunda üzerimde bir baskı yok" dedi. Orgeneral Votel, "Çekilmeye yön veren elbette bizim görevimiz, o da IŞİD'i yenmek ve kendi güçlerimizi korumak. Kendi güçlerimize risk oluşturacak şekilde çekilmiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir kararla Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı.

Sivillerin tahliyesi sürüyor

Suriye'nin doğusunda IŞİD'in elindeki son yer olan Baghuz'a yönelik operasyon ise sivillerin tahliyesi nedeniyle hâlâ tamamlanamadı.

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) binlerce sivilin bölgede sıkışmış olabileceğini duyurdu. SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Bagruz'da hâlâ binlerce kişinin olduğu yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi. Bali, sivillerin tahliyesinin ardından şiddetli bir çatışmanın başlamasını beklediklerini de aktardı. SDG komutanı Adnan Afrin ise tahliyelerin bugün tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

rtr,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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