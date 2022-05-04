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ABD’li kadınların kürtaj hakkı mücadelesi

Christina Bergmann
Christina Bergmann
Yorum
1 saat önce

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını tersine çeviren bir karar vermeye hazırlandığı iddia ediliyor. DW editörü Christina Bergmann'a göre bu hakkı ABD'li kadınların elinden almak kolay olmayacak.

https://www.dw.com/tr/abdli-kad%C4%B1nlar%C4%B1n-k%C3%BCrtaj-hakk%C4%B1-m%C3%BCcadelesi/a-61684037
USA Demo Abtreibung
ABD'de Yüksek Mahkeme önünde protesto yapıldıFotoğraf: Alex Brandon/AP/picture alliance

Yeter. ABD'de muhafazakârlar, zamanı adım adım geri aldı. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 1973'te aldığı "Roe v. Wade" adlı kararının ardından kadınlara kürtaj olmak hakkı tanınması önce kısıtlanmaya başladı, ardından tek tek bazı eyaletlerde kürtaj karşıtı düzenlemeler kabul edildi, şimdiyse neredeyse imkansız hale getirilmesinden söz ediliyor.

Bir taraftan bireylerin özgürlüğünü sözümona savunanların diğer taraftan bir bireyin en mahrem kararını kontrol etmek istemeleri konusundaki iki yüzlülüğüne karşı kızgınlığımız artıyor.

Donald Trump gibi bir demagogun ardından gitmekten bile çekinmeyen Cumhuriyetçilerin şimdiki "büyük hedefi" şu:

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Mississippi'deki katı kürtaj düzenlemesiyle ilgili sızan kararı gerçekten birkaç hafta içinde resmen açıklanırsa o zaman kürtajın yasa dışı ve cezalandırılabilir olduğuna ilişkin eyaletler tek başına karar alabilecek.  

Christina Bergmann DW Washington ALTES FORMAT KOMMENTAR
Christina Bergmann Fotoğraf: DW

Kadınların kendi kaderini tayin hakkını savunan sivil toplum örgütü Üreme Hakları Merkezi'ne göre bu, ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında artık kürtaj hakkının olmayacağı anlamına geliyor. Yüksek Mahkeme ise sadece istisnaî durumlarda devreye girecek.

Çoğunluk "Roe v. Wade" kararının devamını istiyor

Ancak muhafazakârlar yine de çok erken sevinmemeli. Çünkü ülkede kürtaja ilişkin yasal zemin 1973 öncesi haline dönerse, arada geçmişle büyük bir fark olacak: Çünkü biz kadınlar buna katlanmayacağız. Ve müttefiklerimiz var. Amerikalıların çoğu kürtaj hakkını destekliyor ve 1973 tarihli Yüksek Mahkeme kararının bozulmasına karşı çıkıyor.

1970'lerde kendi kaderini tayin hakkı için savaşan ve bundan yararlanan herkes, bugün bu hakkı elinden alınmak üzere olanlarla güçlerini birleştirecek. Sözlerle, eylemlerle ve bağışlarla dayanışma gösterecek. Kısıtlayıcı kürtaj düzenlemelerinin bulunduğu eyaletlerde yaşayan kadınların kürtaj yaptırmaları için zaten yollar ve araçlar var. Bu bazen uğraştırıcı ve pahalı olacaktır. Elbette "Hıristiyan" köktencilerin yasaklama kararı, çoğunlukla az parası ve az eğitimi olan kadınları etkileyecektir. Ama imkansız olmayacaktır.

Kürtaj ABD'nin birçok eyaletinde yasal olmaya devam edecek.

Bir şey daha var: Sosyal medya. Dün gece Twitter'ı sallayan haykırış görmezden gelinemezdi. Taslak kararla ilgili ilk haberlerin yayınlanmasının hemen ardından Washington'daki Yüksek Mahkeme önünde protestolar düzenlendi. New York ve Washington'dan Denver'a ve San Francisco'ya kadar birçok ABD şehrinde milyonlarca kadın ve erkek, en kötü kabuslarının gerçekleşmek üzere olması nedeniyle ayaklanacak, organize olacaklar.

Seçim mücadelesi için motivasyon

Kongre seçimleri de Kasım ayında yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte biri yeniden seçilecek. Şimdiye kadar, Demokratlar için beklentiler iyi değildi. Senato'da sadece çok az farkla bir çoğunluğa sahipler ve Temsilciler Meclisi'nde de eşit derecede küçük liderliklerini kaybetmeleri zaten büyük ölçüde tahmin ediliyordu.

Kürtaj hakkı şimdi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kaldırılırsa bu, seçim kampanyasına tamamen yeni bir yön verecektir. Çünkü İncil'de muhafazakârların alıntı yapmayı sevdiği gibi: Rüzgar eken fırtına biçer.

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