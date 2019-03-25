 ABD’li Jeffrey: Türkiye ile Suriye’de YPG’siz güvenli bölge için çalışıyoruz | DÜNYA | DW | 26.03.2019

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DÜNYA

ABD’li Jeffrey: Türkiye ile Suriye’de YPG’siz güvenli bölge için çalışıyoruz

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye’de içinde YPG güçlerinin bulunmadığı bir güvenli bölge kurulması için Türkiye ile çalıştıklarını belirtti. Jeffrey IŞİD ile mücadelenin devam edeceğini de belirtti.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye sınırında, içinde YPG güçlerinin bulunmadığı bir güvenli bölgenin kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Aynı zamanda IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyonun özel temsilcisi de olan Büyükelçi Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye ile (Suriye'nin) Türkiye sınırında, içinde YPG güçlerinin bulunmadığı, belirli bir uzunlukta bir güvenli bölge olması için çalışıyoruz, çünkü Türkiye, YPG ve onların PKK ile bağlantıları nedeniyle epey kaygılı” dedi.

ABD'nin Türkiye’nin kaygılarını anladığını belirten Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu durumu açıkça ifade ettiğini söyledi. Sözlerine, "Ancak kimsenin aralarında Kürtlerin de bulunduğu ortağımız Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) kötü davranmasını istemiyoruz” diye devam eden Jeffrey, "O sebepten herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm için çalışıyoruz” diye konuştu.

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Jeffrey "Uzun yıllardır Türkiye'ye Kandil Dağları'ndan yönelik tehditle uğraşmakla ilgiliyiz. Suriye'de başka Kandil Dağları görmek istemiyoruz" dedi. 

Büyükelçi Jeffrey, IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyonu bir "barış gücü” olarak görmediklerini ifade etti. Koalisyonun amacının IŞİD’i yenmek olduğunu belirten Jeffrey, "(Koalisyonun amacı) bir güvenli bölge yönetmek değil” dedi.

ABD ile Türkiye, SDG’nin belkemiğini oluşturan ve Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG konusunda uzun zamandır görüş ayrılığı yaşıyor. ABD, YPG’nin ana unsuru olduğu SDG’yi IŞİD’e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görürken, Türkiye YPG'yi PKK’nın Suriye uzantısı ve bir terör örgütü olarak değerlendiriyor. PKK; ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

Türkiye, IŞİD'le mücadele ederek Suriye'nin kuzeyinde kuvvetlenen YPG güçlerinin özellikle Türkiye sınırında bulunmasını güvenlik kaygıları nedeniyle istemiyor. ABD Başkanı Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemek için hazırlıklar yapmıştı. Özellikle ABD ile Türkiye arasında yürütülen ikili görüşmeler ile bu operasyon başlatılmazken, Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde, içinde YPG güçlerinin bulunmadığı bir güvenli bölge kurulması için görüşmeler yürütüyor.

Syrien SDF Kämpfer in Baghouz (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

ABD SDG’yi IŞİD’e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görüyor.

“IŞİD’e karşı savaş devam edecek

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey IŞİD’in durumu ve IŞİD'le mücadele konusunda da açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta ve SDG’nin hafta sonunda IŞİD'in "yüzde 100” yenildiğini açıklamalarının ardından konuşan Jeffrey, ABD öncülüğünde kurulan IŞİD ile mücadele koalisyonunun örgüt ile mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

IŞİD'in elinde bulundurduğu son toprak parçasını da hafta sonunda kaybetmesinin "harika bir gün, harika bir haftasonu” olduğunu ifade eden Jeffrey, IŞİD ile mücadelenin devam edeceğini ve ABD güçlerinin Suriye'de sınırlı sayıda kalarak bu mücadeleye yardım edeceğini aktardı.

“Bu IŞİD’e karşı savaşın sonu değil. Bu devam edecek ancak farklı bir mücadele olacak” diyen Jeffrey, sözlerine "IŞİD, terörist gücü çıkartabilecek kapasitesinin ve kendi kontrol ettiği alanda askere alma üssünün büyük bir kısmını kaybetti. O sebepten bu çok, çok önemli bir gelişme” diyerek devam etti.

Başkan Trump Cuma günü yaptığı açıklamada IŞİD'in Suriye'de "yüzde 100" yenildiğini ve örgütün elinde hiç toprak kalmadığını söylemişti. Bundan bir gün sonra açıklama yapan SDG de IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası olan Bağuz'da kontrolü sağladığı duyurmuştu.

DW,dpa,rtr/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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