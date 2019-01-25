ABD’li Jeffrey: Menbiç yol haritasında ilerleme kaydettik

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, büyük güçlüklere rağmen Türkiye ile Menbiç Yol Haritası'nın uygulanması konusunda ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması görüşmelerinde bir çözüme ulaşamadıklarını açıklayan Jeffrey, "Bir çözüm bulacağımıza güvenimiz tam ama henüz o noktada değiliz" dedi.

Büyükelçi James Jeffrey, Brüksel'de AB ve BM ev sahipliğinde üçüncüsü yapılan Suriye ve bölgesine yardım konulu konferans sonrasında görüntülü basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘İlerleme kaydedildi'

ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ile Menbiç Yol Haritası'nın uygulanması konusunda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Jeffrey, yol haritasının hem Türkiye'nin hem ABD'nin kaygılarını gidermek hem de IŞİD'in varlık göstermeye devam ettiği Menbiç bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla dizayn edildiğini anlattı.

Yol haritasının, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ana unsurlarından olan YPG'nin, Türkiye'nin PKK ile irtibatlı olduğunu söylediği kimi liderlerinin geri çekilmesini kapsadığını aktaran Jeffrey, "Aynı zamanda Türklerle Menbiç bölgesinde ortak devriye için prosedürlerimiz var. Son üç ayda bunlardan pek çoğu gerçekleştirildi, son üç ayda kaydadeğer bir ilerleme kaydedebildik…" diye konuştu.

Türk ve Amerikan askerlerinin bir çatışma bölgesinin ortasında ortak devriye icra etmesinin, çok hassas ve tehlikeli bir bölgede çatışmalar sürerken, bir güvenlik gücünün liderliğinde değişikliğe gitmenin hiç de kolay olmadığını söyleyen Jeffrey, "Bunlar zor hamleler ama ilerleme kaydettik ve daha çok ilerleme kaydedeceğimize güvenimiz tam" diye konuştu.

Menbiç'teki Amerikan askerleri

Türkiye'nin güvenli bölge beklentisi

ABD'li Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde, kendi denetimi altında bir güvenli bölge oluşturma beklentisini de değerlendirdi.

Farklı pozisyon, strateji ve çözümler arasında köprü inşa etmeye dönük diplomatik girişimlerini sürdürdüklerini anlatan James Jeffrey, "Başkan Trump Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları hakkında çok endişeli olduğunu açıkça ortaya koydu. Türkler Suriye'nin kuzeydoğusundaki, kısmen Kürt olan ve büyük ölçüde Kürt bireylerin komuta ettiği lokal partnerimiz SDG'nin PKK ile bağı olduğu görüşünde ve bu yüzden Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Başkan taahhüt etti ve bizler bu Türk güvenlik kaygılarını gidermek zorundayız" diye konuştu.

Ancak Jeffrey aynı zamanda ABD ile birlikte IŞİD'e karşı mücadele eden Kürtleri hedef alacak herhangi bir "kötü muameleye" tanıklık etmek istemediklerini, bundan büyük endişe duyduklarını vurguladı.

ABD'li yetkili tarafların endişelerini gidermeye dönük çalışmalarını sürdürdüklerini aktarırken, "Bir çözüm bulacağımıza güvenimiz tam ama henüz o noktada değiliz" dedi.

Avrupa'dan destek beklentisi

ABD'nin Avrupalı müttefiklerinden Suriye'nin kuzeyine daha güçlü askeri destek vermeleri beklentisi de basın toplantısında gündeme geldi.

Trump'ın kararı doğrultusunda, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekileceğini ancak bölgede istikrarsızlığa yol açacak bir güç boşluğu oluşmasını da istemediklerini söyleyen Jeffrey, "Suriye'deki diğer koalisyon üyeleri ile birlikte, ana misyonumuz için çalışmaya devam etmek amacıyla bazı güçlerimizi Suriye'de bulundurmaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz IŞİD'in kalıcı olarak bozguna uğratılmasıdır" diye konuştu.

Bu bağlamda IŞİD'in kontrol altında tuttuğu topraklarda istikrarın sağlanması ve IŞİD ideolojisi ile mücadele çabalarının süreceğine vurgu yapan Jeffrey, "ABD Başkanı Trump'ın çok önemli hedefi olan külfet paylaşımı bağlamında diğer koalisyon ülkelerinden de asker göndermelerini talep ettik" dedi.

Büyükelçi Jeffrey, "Epey bir ülkeden olumlu yanıtlar aldık ancak kimse nihai bir karar almadı çünkü somut misyon ve askeri ihtiyaçlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ancak sonunda bunun iyi bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Menbiç yakınlarındaki ABD askerleri

IŞİD endişesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi IŞİD tehdidinin sürüp sürmediğine ilişkin soruları da yanıtladı.

"Çok endişeliyiz. Tahminimiz 15 bin ila 20 bin arasında IŞİD taraftarı, uyuyan hücre olduğu yönünde" diyen Jeffrey, IŞİD'in artık herhangi bir bölgeyi kontrolü altında bulundurmadığını, ağır silahlara ve organize bir orduya sahip olmadığını ancak terör örgütü olarak faaliyetlerini sürdürebileceğini kaydetti.

Jeffrey, "Irak'ın belirli bölgelerinde çok aktifler. Bizler endişeliyiz, Irak hükümeti endişeli, IŞİD ile mücadele koalisyonun üyeleri ve uluslararası örgütler endişeli, bu nedenle Irak hükümetine IŞİD'e karşı destek olmak için Irak'ta askeri gücümüz var" görüşünü aktardı.

ABD'nin Suriye takvimi

Jeffrey, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin maliyeti ve çekilme takvimi hakkındaki soruyu da yanıtladı. Henüz somut bir takvim olmadığını, askeri operasyonlar söz konusu olduğunda da maliyetlerden söz etmenin zor olduğunu vurgulayan Jeffrey, IŞİD ile mücadelede sona gelinmekte olunduğu için ABD'nin Suriye'deki muharebe amaçlı misyonun azalacağını, bu nedenle de maliyetlerin de gerileyeceğini söylemekle yetindi.

Değer Akal

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