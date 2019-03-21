 ABD′li generalden S-400 açıklaması: Zor bir konu | DÜNYA | DW | 21.03.2019

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DÜNYA

ABD'li generalden S-400 açıklaması: Zor bir konu

ABD'li general Dunford Türkiye ile S-400 anlaşmazlığının "zor bir konu" olduğunu söyledi. Pentagon, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulabileceğini açıklamıştı.

Arşiv

Arşiv

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ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Katie Wheelbarger, Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemi satın almasına karşı çıkan Washington'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatını durdurabileceğini belirtti. (21.03.2019)

ABD'li üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının NATO için bir "ulusal güvenlik sorunu" teşkil edeceğini söyledi. (15.03.2019)

Milli Savunma Bakanı Akar, F-35'lerin Kasım'da Malatya'ya gelmesini beklediğini, sürecin normal işlediğini söyledi. Ankara-Washington hattında Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler nedeniyle gerginlik yaşanıyor. (14.03.2019)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurabileceği yönünde ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın ardından ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'dan da konuya ilişkin değerlendirme geldi.

Dunford, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın alması sonucu ortaya çıkan anlaşmazlığın aşılması için Ankara ve Washington'ın çözüm bulacağı konusunda umutlu olduğunu belirtti.

"Bu zor bir konu" diyen Dunford, ABD'de hem yasama hem de yürütme kanadının S-400'ler ve ABD'nin en gelişmiş uçağı olan F-35'lerin bir arada olmasını kabul etme konusunda uzlaşma sağlamakta zorlanacağını söyledi. Dunford bu duruma çözüm bulunabileceği konusunda ümit taşıdıklarını da dile getirdi.

F-35 teslimatı duracak mı?

ABD Savunma Bakanlığı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcılığını vekaleten sürdüren Katie Wheelbarger, Washington yönetiminin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alan Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatının durdurulabileceğini açıklamıştı.

Reuters'a konuşan Wheelbarger Türkiye'nin iki silaha da aynı anda sahip olamayacağını belirterek, "S-400 bir bilgisayardır, F-35 de bir bilgisayar. Kendi bilgisayarınızı hasmınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve olacak olan temelde budur" diye konuştu. Wheelbarger dolayısıyla teslimatın durdurulması dahil bir çok seçeneğin gündemde olduğunu belirtti.

Joseph Dunford

Joseph Dunford

F-35 programı kapsamında Türkiye'ye şu ana kadar iki uçak teslim edildi. Ancak bu uçaklar Türkiye topraklarına henüz gönderilmedi. Uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotların eğitimi nedeniyle ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunuyor.

F-35'lerin teslimanı konusunda yaşanan gerginliğin nedeni NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması. S-400 krizi nedeniyle ABD'de Kongre, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için girişimde bulunmuştu. Kongre, Savunma Bakanlığının Türkiye ile ilgili raporunu bekliyor. Kongre raporun en geç Kasım'a kadar kendilerine iletilmesini ve o zamana kadar da Türkiye'ye herhangi bir F-35 uçağının gönderilmemesini istiyor.

rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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