 ABD′li diplomattan Ankara′ya ″etnik temizlik″ suçlaması | DÜNYA | DW | 08.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'li diplomattan Ankara'ya "etnik temizlik" suçlaması

ABD’nin Suriye’deki üst düzey görevlisi bir iç yazışmada Trump yönetimini Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyona engel olmayarak “etnik temizlik” yapılmasına izin vermekle eleştirdi.

Tel Abyad'da Türkiye destekli Suriyeli milisler YPG'den alınan bölgede

Tel Abyad'da Türkiye destekli Suriyeli milisler YPG'den alınan bölgede

ABD’nin Suriye’deki üst düzey görevlisi William Roebuck bir iç yazışmada ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyona engel olmayarak IŞİD’e karşı savaşta ABD’nin yanında mücadele eden Kürtleri korumamakla eleştirdi.

New York Times gazetesi tarafından yayınlanan iç yazışmada Roebuck Suriye'deki Türkiye destekli gruplar tarafından yapılan istismarların da sadece “etnik temizlik ve savaş suçu” olarak nitelenebileceği belirtiliyor.

New York Times'da diplomatik iç yazışmadan yapılan alıntıda, "Bir gün diplomatik tarih yazıldığında insanlar burada ne olduğunu merak edecekler ve yetkililer bunu durdurmak için neden daha fazla şey yapmadı, ya da en azından Türkiye'yi davranışlarından ötürü suçlamak için neden seslerini yükseltmedi diye merak edecekler” ifadeleri yer aldı.

İç yazışmada Roebuck Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha fazla baskı uygulanması durumunda operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyebileceğinin bilinmediğini belirtti. Roebuck yazışmada “Zor bir soru, ve cevap muhtemelen hayır. Ama bilemeyiz çünkü denemedik” dedi.

ABD Dışişleri, Roebuck'ın yazışması ile ilgili yorumda bulunmadı, ancak Trump'ın Suriye politikasını savunan bir açıklama yayınladı.

James Jeffrey und Hulusi Akar

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Savunma Bakanı Hulusi Akar

Jeffrey Ankara'da olacak

Roebuck, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin ABD birliklerinin çekilmesinin Kürtlerin güvenini ciddi biçimde kırdığını söylediğini belirtti. İç yazışmanın Jeffrey dahil olmak üzere Suriye politikasında görevli yetkililere gönderildiği bildirildi.

İç yazışmanın yayınlanması Jeffrey'nin bugün Ankara'da Türk yetkililer ile Suriye konusunu görüşmek için bir araya gelmesi öncesine denk geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey geçen ay Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda milletvekillerinin Washington'un Suriye politikasıyla ilgili sorularını yanıtlamış ve Türkiye’nin Suriye harekatı sırasında savaş suçu olarak nitelendirilebilecek vakalar gördüklerini söylemişti.

AP, AFP/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye’deki yeni tehlike: Tutuklu IŞİD’liler

IŞİD, Suriye’de her ne kadar zayıflamış olsa da bölgedeki varlığını hâlâ sürdürüyor. Cezaevlerindeki IŞİD savaşçıları ve radikalleşmenin yeni yuvasına dönüşen kamplar Türkiye için de büyük bir tehdit. (08.11.2019)  

ABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepki

ABD’de her iki partiden bir grup senatör, Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinin iptal edilmesini ve Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanmasını istedi. (07.11.2019)  

Pentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecek

Suriye'deki son durumla ilgili bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD askerlerinin koruduğu Suriye'deki petrol sahalarından elde edilecek gelirin Suriye Demokratik Güçleri'ne verileceğini söyledi. (07.11.2019)  

Benzer içerik

Syrien US-Militärkonvoi nahe der Stadt Qamishli

Trump'tan Suriye'deki petrol misyonuna yeşil ışık 06.11.2019

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını koruma gerekçesiyle SDG kontrolündeki bölgeye asker gönderme planını onayladı. Ancak asker çekme kararı sonrasında böyle bir adımın yasal dayanağı tartışmalı.

Deutschland | PK von Angela Merkel und Jens Stoltenberg

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli 07.11.2019

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" iddiasını "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirerek sert çıktı.

Konflikt in Syrien

dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı 07.11.2019

Alman haber ajansı dpa, IŞİD lideri Bağdadi’nin eşinin Türkiye tarafından yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Esma el Kubeysi’nin geçen yıl on kişilik bir grupla Hatay’da yakalandığı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Suriye'deki petrol sahaları (Foto: Arşiv)

Pentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecek

Suriye'deki son durumla ilgili bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD askerlerinin koruduğu Suriye'deki petrol sahalarından elde edilecek gelirin Suriye Demokratik Güçleri'ne verileceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  