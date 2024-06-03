ABD'li dev şirketlerde kadın CEO sayısı 25'e çıktı

ABD'li S&P 500 endeksinde yer alan şirketler arasında yapılan araştırmaya göre kadın CEO sayısı 25'e yükselse de hâlâ çok düşük seviyede. İşte ABD'nin en çok kazanan kadın CEO'ları:

ABD'nin önde gelen 500 şirketi arasında yapılan araştırma, en üst düzey yöneticilik pozisyonlarında kadınların oranının hâlâ çok düşük seviyelerde olduğunu ortaya koydu.

Associated Press (AP) haber ajansının üst düzey yönetici verilerini analiz eden Equilar şirketiyle birlikte yaptırdığı yıllık maaş araştırmasında, ABD'nin hisseleri borsada işlem gören en büyük 500 şirketi mercek altına alındı. S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin federal kurumlara 1 Ocak-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yaptığı bildirimlere dayandırılan araştırmada, aynı şirkette aralıksız en az iki mali yıl boyunca icra kurulu başkanlığı (CEO) yapan kişiler değerlendirmeye alındı. Araştırma sonucunda CEO'ların 341'i erkek ve sadece 25'i kadın çıktı.

Araştırmanın ilk kez yapıldığı 2011 yılından bu yana kadın CEO sayısı en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayının 2017'de 21 kişi olduğu göz önüne alındığında artış oldukça küçük kaldı.

"Bir adım ileri, iki adım geri"

Utah State University'de cinsiyet eşitliği, liderlik ve kapsayıcılık alanında çalışmalar yapan Profesör Christy Glass, bu yıl kadın CEO sayısındaki artış olumlu olmasına rağmen genel görünümün umut kırıcı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kadın ve erkek üst düzey yöneticiler arasındaki orantısızlığı "camdan uçurum" kavramıyla açıklayan Glass, kadınların krizdeki şirketlerde CEO'luğa atanma olasılığının daha yüksek olduğunun görüldüğünü belirtti. "Bir nevi bir adım ileri, iki adım geri" diyen Glass, kadınların yöneticilik yoluna dezavantajlı bir şekilde koyulduğuna işaret etti.

En çok kazanan kadın CEO'lar kimler?

En yüksek maaş alan kadın CEO, beşinci yıl üst üste Lisa Su oldu. Çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın CEO'su, yıllık toplam 30,3 milyon dolarlık geliriyle genel sıralamada 25'incilikten 21'inciliğe yükseldi. Net maaşı 1,2 milyon dolar ve performans bonusu yaklaşık 1,4 milyon dolar olan Lisa Su'nun gelirinin en önemli bölümünü, 21,8 milyon dolarlık hisse senedi ikramiyeleri oluşturdu.

AMD CEO'su Lisa Su Fotoğraf: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

İlk beşte yer alan diğer kadın CEO'lar; 27,8 milyon dolarlık gelirle otomobil üreticisi General Motors'un CEO'su Mary Barra, 25,5 milyon dolarlık gelirle Citigroup CEO'su Jane Fraser, 23,5 milyon dolarlık gelirle havacılık ve savunma şirketi Northrop'un CEO'su Kathy Warden ve 23,4 milyon dolarlık gelirle paket nakliyat şirketi UPS'in CEO'su Carol Tome oldu.

General Motors'un CEO'su Mary Barra Fotoğraf: Julia Nikhinson/AP/picture alliance

Sıralamada, iki mali yıldan az bir süredir görevde bulunan ya da şirketlerinin resmi maaş bildirimleri Ocak-Nisan dönemi dışında gerçekleşen isimler yer almadı.

Kadın CEO'ların toplam gelir ortalaması yüzde 21 artarak 17,6 milyon dolara yükselirken erkeklerdeki artış yüzde 12'de kaldı. Erkek CEO'ların medyan geliri 16,3 milyon dolar oldu.

Citigroup CEO'su Jane Fraser Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/J. Restrepo

Ancak en yüksek maaş alanlar arasında erkeklerle kadınlar arasındaki uçurumda bir değişme olmadı. Broadcom şirketi CEO'su Hock Tan'in yıllık geliri, önemli bölümü hisse ikramiyeleri olmak üzere, 161,8 milyon doları buldu.

AP/BK,HS

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