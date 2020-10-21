 ABD′li Büyükelçi: “Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz”  | DÜNYA | DW | 30.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'li Büyükelçi: “Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz” 

ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Türkiye’nin İttifak’ın birliği için "sorun teşkil eden eylemleri" olduğunu söylerken, "Türkiye’den geçmişte olduğu gibi muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kay Bailey Hutchison

Önerdiğimiz linkler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin planlandığı şekilde kullanılacağını, ancak ABD'nin kaygıları konusunu görüşmeye de hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Sinop'ta test edildiği iddialarını doğruladı. Erdoğan, Libya'da sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili de kuşkuları olduğunu dile getirdi.

"Türkiye’nin S-400’leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum" diyen Hutchison, Türkiye'nin S-400 savunma sistemine sahip olmak için çok şey feda ettiğini ifade etti.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Ankara’nın S-400 kararından geri adım atmasını beklediklerini söyleyerek, “Türkiye’den bir kez daha, geçmişte olduğu gibi, muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” dedi. Hutchison, salı günü başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği video-konferansında Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, Türkiye’nin Batılı müttefikleri ile S-400’ler ve Doğu Akdeniz gibi konularda artan oranda gerilimler yaşadığına dikkat çekerek Hutchison’a, “Türkiye’nin NATO’daki rolü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. 

“Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz” diyerek soruyu yanıtlamaya başlayan Hutchison, “Türkiye mükemmel bir müttefik olmuştur ve uzun yıllara dayanan bir müttefiktir. Ama kimi eylemleri İttifak’ın birliği açısından sorun teşkil etmektedir” dedi. 

“S-400 fikri sınırları aşıyor”

“İttifakımız güçlü çünkü bir birlik içerisindeyiz. Bu nedenle de endişeliyiz. Özellikle de, en çok da, S-400’ler nedeniyle kaygılıyız” diye konuşan ABD Büyükelçisi Hutchison, “Rus yapımı bir füze savunma sistemini ittifakımızın tam ortasına konuşlandırabileceğiniz fikri, sınırları aşan bir konu” dedi.

Bunu defalarca Türkiye’ye ilettiklerinin altını çizen ABD’li diplomat, “Türkiye o füze savunma sistemini aktive etmeden önce, bunun sonuçlarını, bizlerle müşterek çalışabilirliğinin ne kadar zarar göreceğini, çok iyi anlamasını umuyoruz. Umarım Türkiye bunu çok iyi değerlendiriyordur ve Ankara’ya Rus savunma sistemini konuşlandırma şeklindeki hatalı bu karardan vazgeçer” diye konuştu. 

Kay Bailey Hutchison ayrıca, "Pek çoğumuz, ittifakımızda birliği güçlendirmek hedefiyle Türkiye ile çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye’den bir kez daha, geçmişte olduğu gibi muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” sözlerini kaydetti. 

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kay Bailey Hutchison

ABD: Türkiye S-400 için çok şeyi feda etti 21.10.2020

"Türkiye’nin S-400’leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum" diyen Hutchison, Türkiye'nin S-400 savunma sistemine sahip olmak için çok şey feda ettiğini ifade etti.

Kay Bailey Hutchison

ABD’den Türkiye’ye İdlib mesajı: Ankara’nın ortasından S-400’leri çıkart 01.04.2020

Türkiye’nin İdlib için yardım talebini değerlendiren ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, kapsamlı bir yardım için Rus yapımı S-400’lerin "Ankara’nın ortasından çıkartılmasının" şart olduğunu söyledi.

Brüssel, US-NATO-Botschafterin Kay Bailey Hutchison

ABD: Türkiye umudumuzu korumak istiyoruz 19.11.2019

“Müttefikimizin topraklarına, hasıma ait askeri teçhizatları konuşlandırmaması temel bir prensibin gereğidir” diyen ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Türkiye’ye Rus yapımı S-400’leri aktive etmeme çağrısını yineledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Schweiz Genf | Treffen zum neuen Verfassungsausschuss Syriens | Ahmad Kuzbari, Geir Pedersen und Hadi al-Bahra

Suriye için anayasa taslağında geri sayım

Suriye'de Esad rejimi, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Anayasa Komitesi toplantılarının son turu Cenevre'de başladı. Cuma gününe kadar sürecek toplantılarda anayasa taslağı oluşturulması hedefleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  