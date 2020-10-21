ABD'li Büyükelçi: “Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz” 

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Ankara’nın S-400 kararından geri adım atmasını beklediklerini söyleyerek, “Türkiye’den bir kez daha, geçmişte olduğu gibi, muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” dedi. Hutchison, salı günü başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği video-konferansında Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, Türkiye’nin Batılı müttefikleri ile S-400’ler ve Doğu Akdeniz gibi konularda artan oranda gerilimler yaşadığına dikkat çekerek Hutchison’a, “Türkiye’nin NATO’daki rolü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Türkiye’nin kimi eylemlerinden endişe duyuyoruz” diyerek soruyu yanıtlamaya başlayan Hutchison, “Türkiye mükemmel bir müttefik olmuştur ve uzun yıllara dayanan bir müttefiktir. Ama kimi eylemleri İttifak’ın birliği açısından sorun teşkil etmektedir” dedi.

“S-400 fikri sınırları aşıyor”

“İttifakımız güçlü çünkü bir birlik içerisindeyiz. Bu nedenle de endişeliyiz. Özellikle de, en çok da, S-400’ler nedeniyle kaygılıyız” diye konuşan ABD Büyükelçisi Hutchison, “Rus yapımı bir füze savunma sistemini ittifakımızın tam ortasına konuşlandırabileceğiniz fikri, sınırları aşan bir konu” dedi.

Bunu defalarca Türkiye’ye ilettiklerinin altını çizen ABD’li diplomat, “Türkiye o füze savunma sistemini aktive etmeden önce, bunun sonuçlarını, bizlerle müşterek çalışabilirliğinin ne kadar zarar göreceğini, çok iyi anlamasını umuyoruz. Umarım Türkiye bunu çok iyi değerlendiriyordur ve Ankara’ya Rus savunma sistemini konuşlandırma şeklindeki hatalı bu karardan vazgeçer” diye konuştu.

Kay Bailey Hutchison ayrıca, "Pek çoğumuz, ittifakımızda birliği güçlendirmek hedefiyle Türkiye ile çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye’den bir kez daha, geçmişte olduğu gibi muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe