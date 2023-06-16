ABD'li Austin: Güler'i İsveç konusunda teşvik ettim

ABD Savunma Bakanı Austin, mevkidaşı Güler'i İsveç'e onay için teşvik ettiğini açıkladı. Bu arada NATO savunma bakanları toplantısında, yeni askeri planların Türkiye'nin itirazları nedeniyle onaylanmadığı bildirildi.

Amerikan Savunma Bakanı Llyod Austin, Brüksel'de görüştüğü Türk mevkidaşı Yaşar Güler'i İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi için teşvik ettiğini duyurdu.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacıyla, Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya katılan ABD'li Bakan Austin, Türkiye'de yaklaşık 10 gün önce savunma bakanı olarak göreve başlayan Yaşar Güler ile ilk ikili görüşmesini gerçekleştirdi.

"Her fırsatı değerlendiriyorum"

Türk tarafı, iki bakanın NATO karargahındaki görüşmelerinde "NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldıklarını" açıkladı.

ABD'li Austin ise düzenlediği basın toplantısında, Türk mevkidaşı ile tanışmak ve kendisini yeni görevi dolaysıyla tebrik etmek için bir araya geldiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Austin, "Tabii ki, her fırsatı değerlendiriyor, onu ilerleme kaydedilmesi, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verilmesi için cesaretlendiriyorum" diye konuştu.

"Güçlü bir demokrasi" vurgusu

"Ama çok kısa bir görüşme oldu" diyen ve konuşulanlar hakkında daha kapsamlı bir bilgi verebilecek durumda olmadığını vurgulayan Austin, İsveç'in NATO üyesi olmasına önem atfettiklerini bir kez daha vurguladı.

Amerikalı bakan, önemli bir askeri yetkinliğe sahip olan İsveç'in "güçlü bir demokrasi" olduğunu söyledi. Ayrıca Llyod, İsveç'in Kuzey Avrupa semalarında ve denizlerindeki aktiviteler hakkındaki farkındalığına dikkat çekti, üyeliği ile NATO'nun yetkinliğinin de artacağını kaydetti.

Stoltenberg: İsveç yükümlülüklerini yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de düzenlediği basın toplantısında İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık NATO'ya üye olmaya hazır olduğunu yineledi.

Stoltenberg, aylardır bu konuda aynı mesajı vermekte olduğunu ifade ederken, "Mesajım İsveç'in yükümlülüğünü yerine getirdiğidir ve bu NATO müttefiklerinin de mesajıdır" diye konuştu.

Yeni askeri planlar Türkiye nedeniyle onaylanmadı

Bu arada Brüksel'de iki gün süren savunma bakanları toplantısında, Rusya'nın olası bir saldırısına nasıl yanıt verileceğine ilişkin planlar konusunda mutabakat sağlanamadığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, planlar üzerinde uzlaşı sağlamaya yaklaştıklarını söylerken, Reuters haber ajansına konuşan bir NATO diplomatı, Türkiye'nin planları bloke ettiği bilgisini paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Fotoğraf: NATO

Diplomat, Türkiye'nin coğrafi lokasyonlar ve Kıbrıs gerekçesiyle plana onay verilmesini engellediğini, Vilnius zirvesine kadar bir çözüm bulunma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Diğer bazı kaynaklar ise Türkiye'nin onay için talep ettiği değişikliklerin Yunanistan tarafından reddedildiğini söyledi.

Türk yetkililer ise, gizli bir NATO dökümanı hakkında yorum yapmanın yanlış olacağına dikkat çekti, "Müttefikler arasındaki istişareler ve değerlendirmeler devam ediyor" bilgisini aktardı.

İttifakın Rusya'nın olası bir saldırısına nasıl yanıt vermesi gerektiğine ilişkin binlerce sayfalık gizli askeri planlar, NATO'nun savunma politikalarında büyük bir değişimi temsil ediyor

Rusya'nın saldırısıyla başlayan Ukrayna savaşı ile birlikte tehdit algısı değişen NATO, mevcut gelişmeler ışığında bu planları güncelleme kararı almıştı. Bu planlarla sadece Rusya'nın olası bir saldırısına nasıl yanıt verileceğine ilişkin bir askeri yol haritası belirlenmedi, aynı zamanda üye ülke ordularının güçlendirilmesi ve lojistik bakımdan ne tür adımlar atılması gerektiği de saptandı.

Reuters, dpa/DA, TY

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