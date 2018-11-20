 AB′den yeni araçlar için emisyon kararı | EKONOMİ | DW | 18.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

AB'den yeni araçlar için emisyon kararı

AB, yeni motorlu araçların karbondioksit emisyonunun yüzde 37,5 oranında azalmasını kararlaştırdı. Avrupa şirketleri yeni oranların işsizliğe yol açacağı uyarısında bulundu.

Deutschland Diesel Auspuffrohre (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

Motorlu araçların karbondioksit (CO2) emisyon değerlerinin sınırlandırılmasında Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında uzlaşmaya varıldı. Fabrika çıkışlı araçların emisyon oranının 2030 yılına kadar 2021 değerlerinin yüzde 37,5 oranında altında olması kararlaştırıldı.

Küçük ticari araçlar için bu oran yüzde 31 olacak. 2025 yılına kadar da bütün motorlu araçların CO2 emisyonu yüzde 15 oranında azaltılacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada AB'nin ‘azimli hedefler' koyarak Paris iklim anlaşmasına uyma kararlılığını vurguladığı belirtildi.

AB Komisyonu CO2 emisyonunun yüzde 30 oranında azaltılmasını önermiş ve Almanya da bu öneriyi desteklemişti. Avrupa Parlamentosu ise emisyon değerlerinin yüzde 40 oranında azaltılmasını talep etmekteydi.

Otomotivciler tedirgin

AB ülkelerinin yüzde 35'lik indirim üzerinde anlaşmalarından sonra Avrupa Parlamentosu ile Komisyon arasındaki görüşmeler yeniden başlatılmıştı.

Avrupa otomotiv şirketleri birliği varılan uzlaşmayı kuşkuyla karşıladıklarını ve Avrupalı üreticilerin dezavantaja uğratılmaması gerektiğini duyurdu. Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği ACEA yeni emisyon hedeflerinin branşlarında yüksek işsizliğe yol açacağı uyarısında bulundu. Birliğin açıklamasında, kararlaştırılan oranların siyasi nitelikte olduğu ve "teknolojik ve sosyoekonomik realiteleri göz ardı ettiği" belirtildi.

Çevre koruma örgütlerinin çatı kuruluşu Ulaşım ve Çevre AB bünyesinde alınan kararın olumlu yönde atılmış bir adım olduğunu ancak iklimi koruma hedeflerinin gerisinde kaldığını duyurdu.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman otomotiv devi Daimler baskı altında

Mercedes araçların emisyon değerlerinde manipülasyon yaptığı iddia edilen Alman otomotiv devi Daimler’in aralarında Mercedes C ve G serisinden araçların da bulunduğu 600 bin aracı geri çağırabileceği öne sürüldü. (25.05.2018)  

AB'den otomobillerdeki CO2 emisyon değerine yeni sınır

AB Komisyonu, otomobil üreticilerinden 2030 yılına dek karbondioksit emisyonu yüzde 30 daha düşük otomobiller üretmesini istedi. Alman otomotiv sektörü ise karara tepkili. (08.11.2017)  

Benzer içerik

Symbolbild 1 Euro Münzen

AB bütçesi için anlaşma sağlanamadı 20.11.2018

AB'nin 2019 mali yıl bütçesiyle ilgili görüşmelerde parlamento ile AB Konseyi arasında uzlaşma sağlanamadı. AB Konseyi kullanılmayan bütçe kalemlerinin bir sonraki yıla aktarılmasına karşı çıkıyor.

CO2-Standards für Autos

AB'de iklimi koruma uzlaşması 10.10.2018

AB Çevre Bakanları motorlu araç emisyonlarının 2030 yılına kadar ne oranda azaltılacağı konusunda uzlaştılar. Uzlaşma oranı bazı üyelerle çevre örgütleri tarafından yeterli bulunmadı.

Türkische und EU-Flagge in Istanbul

AB bütçesinde Türkiye fonlarında kesinti 05.12.2018

AB'nin yeni bütçesi 148 milyar euro olacak. Yeni bütçede Türkiye'ye fonlarda 146 milyon eurodan fazla kesinti yapılacak. Türkiye'ye sığınmacılar için ise 1.45 milyar euro verilecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Abdulraham Alabsi aus Syrien | Auszubildender bei Heraeus (picture-alliance/dpa/D. Kögel)

Merkel'in iltica politikasına iş dünyasından destek

Alman iş çevrelerine göre mülteciler çalışma hayatına beklenenden daha çabuk uyum sağlıyor. Bu yükün altından kalkabileceklerini söyleyen Başbakan Merkel haklı mı çıktı? 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  