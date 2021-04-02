AB'den Ukrayna'ya "tereddütsüz destek"

Rusya ile Ukrayna arasında sınırdaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden başlayan gerginlik hafta sonunda Doğu Ukrayna'da beş yaşında bir çocuğun ölmesiyle daha da tırmandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov konuyla ilgili "Bütün bunlar çözülmemiş durumun acı bir sonucudur. Daha da fazlası, sınırda artan tansiyonun neticesidir" dedi ve ekledi: "Her defasında bir insan öldüğünde, ve özellikle de bu bir çocuksa, bu bir trajedidir."

Hafta sonu meydana gelen olayla ilgili Rus ayrılıkçılar ve Ukrayna tarafı birbirlerini suçluyor.

Rus ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki bir köye drone ile patlayıcı atıldığını ve bu esnada çocuğun yaşamını yitirdiğini, 60 yaşındaki büyük annesinin de ciddi şekilde yaralandığını söylüyor. Yerel basına göre ise çocuk binaya yerleştirilen mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

AB’den açıklama ve destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna'ya "tereddütsüz destek" ifade ederken Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliği nedeniyle endişeli olduklarını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Ukrayna etrafındaki Rus askeri harelketliliğini ciddi endişe ile izliyoruz" ifadelerini kullanan Borrell, "AB’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne tereddütsüz desteğini" ifade etti.

Borrell bu ayın sonlarında yapacağı bir toplantıda Kiev’den üst düzey diplomat ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile konuyu ele almaya devam edeceklerini söyledi.

Rus birliklerin hareketliliği arttı

Ukrayna bu hafta Rusya’yı binlerce askeri personeli kuzey ve doğu sınırları ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasına göndermekle suçlamıştı. Kremlin askeri birliklerin hareketliliğini reddetmedi ancak Moskova "kimseyi tehdit etmediğini" belirtiyor.

Dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

İki ülke arasında 2014 yılından bu yana devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminlerine göre 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da aralarında olduğu Batılı liderler geçen hafta bir kez daha Ukrayna'yı desteklediklerini açıkladılar.

AFP, dpa/SBS, EC

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