AB'den Ukrayna'ya 50 milyon euroluk yardım paketi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya insani yardım için 50 milyon euro daha harcayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya insani yardım için 50 milyon euro daha harcayacağını duyurdu. Konuya ilişkin Pazar günü yapılan açıklamada, "Ağır çatışmaların ve füze saldırılarının kritik önemdeki sivil altyapıyı tahrip ettiği Ukrayna’da insani ihtiyaçların önemi çok büyük" ifadelerine yer verildi.

Öngörülen miktarın 45 milyon eurosunun Ukrayna’daki insani projelere tahsis edildiği, geri kalan 5 milyonun da komşu ülke Moldova'ya ayrıldığı açıklandı. Savaşın başından beri Moldova’ya Ukrayna’dan yüzbinlerce mültecinin ulaştığı kaydedildi.

Sözkonusu meblağ geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun gerçekleştirdiği Ukrayna’ya bağış konferansında açıklanan 1 milyar euroluk paketin parçası kapsamında öngörülüyor. AB'den yapılan açıklamada, AB’nin Rusya saldırısından etkilenenlere toplamda 143 milyon euro insani yardım sağladığı belirtildi.

Son açıklanan fonun, acil tıp hizmetlerine, güvenli içme suyuna ve hijyene, barınma ve korunmaya, nakit desteğine ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı girişimlere harcanacağı açıklandı.

dpa / AI, EC