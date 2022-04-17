  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Alexey Vitvitsky/SNA/imago images
PolitikaAvrupa

AB'den Ukrayna'ya 50 milyon euroluk yardım paketi

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya insani yardım için 50 milyon euro daha harcayacağını duyurdu.

https://www.dw.com/tr/abden-ukraynaya-50-milyon-euroluk-yard%C4%B1m-paketi/a-61499743

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya insani yardım için  50 milyon euro daha harcayacağını duyurdu. Konuya ilişkin Pazar günü yapılan açıklamada, "Ağır çatışmaların ve füze saldırılarının kritik önemdeki sivil altyapıyı tahrip ettiği Ukrayna’da insani ihtiyaçların önemi çok büyük" ifadelerine yer verildi.

Öngörülen miktarın 45 milyon eurosunun Ukrayna’daki insani projelere tahsis edildiği, geri kalan 5 milyonun da komşu ülke Moldova'ya ayrıldığı açıklandı. Savaşın başından beri Moldova’ya Ukrayna’dan yüzbinlerce mültecinin ulaştığı kaydedildi.

Sözkonusu meblağ geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun gerçekleştirdiği Ukrayna’ya bağış konferansında açıklanan 1 milyar euroluk paketin parçası kapsamında öngörülüyor. AB'den yapılan açıklamada, AB’nin Rusya saldırısından etkilenenlere toplamda 143 milyon euro insani yardım sağladığı belirtildi.

Son açıklanan fonun, acil tıp hizmetlerine, güvenli içme suyuna ve hijyene, barınma ve korunmaya, nakit desteğine ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı girişimlere harcanacağı açıklandı.

dpa / AI, EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

ABD'den Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ilave silah yardımı

ABD'den Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ilave silah yardımı

Rusya'nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın şiddetini artıracağına ilişkin haberler gelirken ABD Kiev'e ağır silah ve teçhizatı da kapsayan 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardımda bulunacaklarını açıkladı.
Politika
14 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'nin yeni çevre sorunu: Geri dönüşüm

Doğa ve Çevre
6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

Gıda güvenliği
8 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan bir madenin yakınındaki nikel üretim merkezi - (01.03.2021)

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Ekonomi
16 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

Hukuk ve Adalet
14 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön