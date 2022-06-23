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Fotoğraf: Ye Pingfan/Photoshot/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB'den Ukrayna ve Moldova'nın adaylığına onay

49 dakika önce

AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya üyelik için aday statüsü tanınmasını kararlaştırdı. Gürcistan'a da "Avrupa "perspektifi" sözü verildi.

https://www.dw.com/tr/abden-ukrayna-ve-moldovan%C4%B1n-adayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-onay/a-62241016

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova'ya üyelik için resmi aday statüsü tanınmasını kararlaştırdı. Brüksel'de toplanan 27 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Gürcistan için ise "Avrupa perspektifi" sunulmasında mutabık kaldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, kararı "tarihi bir an" diye nitelendirerek Ukrayna ve Moldova'ya hitaben "Bugün AB yolunuzda çok önemli bir adım. Geleceğimiz ortak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik için gerekli reformları hayata geçirmede mümkün olan en hızlı bir şekilde harekete geçeceklerine güçlü bir şekilde inandığını söyledi. Von der Leyen, "Ukrayna, Moldova ve Gürcistan vatandaşları için bu zor günlerde daha iyi bir umut işareti olamaz… Bugün aldığımız kararın hepimizi güçlendirdiğine eminim. Bu karar Rus saldırganlığına karşı Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ı güçlendirmiştir. Bir kez daha AB'nin dış tehditlere karşı birliğini ve gücünü göstermesi açısından AB'yi de güçlendirmiştir" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kararın ardından yaptığı açıklamada, ülkesine verilen destek için müteşekkir olduğunu belirtti ve bunun "eşsiz ve tarihi bir an" olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın geleceği AB'dedir" dedi.

MoldovaCumhurbaşkanı Maia Sandu da "Bugün tarihi bir gün" dedi, önlerinde çok çalışmayı ve çabalamayı gerektiren zor bir yol olduğunu ifade etti. Sandu, AB üyeliğinin daha fazla refah, daha fazla fırsat ve daha fazla düzen anlamına geleceğini söyledi.

Bir ülkenin resmi aday statüsü kazanabilmesi için AB Komisyonunun tavsiyesi ve AB liderlerinin oybirliği gerekiyor. Resmi müzakere sürecinin başlayabilmesi için de her üye ülkenin onayı gerekiyor. Bu süreç yıllar alabiliyor.

rtr,AFP,dpa/BK,TY

 

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